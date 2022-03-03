От коронавируса в Мангистау привились почти 400 тысяч человек

- С 3 февраля 2021 года по 28 февраля 2022 года первым компонентом вакцины охвачено 208 089 человек, вторым компонентом - 192 062 человека. Население привито вакцинами «Гам Ковид Вак» (Спутник V), КазВак, КороноВак, VeroCell, - сообщила руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона Мадина Рахметова.

В Мангистауской области от коронавируса привиты порядка 400 тысяч человек.Она также рассказала о текущей ситуации с вакциной «Комирнати» - первым компонентом привито 11 604 человека. Из них подростков 12-17 лет - 6 316, кормящих женщин - 3 672, беременных женщин - 1 615 и др. Вторым компонентом привиты 7 655 человек, из них подростков 12-17 лет - 4 378, кормящих женщин - 2 250, беременных женщин - 1026, работающих вахтовым методом - один.По данным специалиста, в регионе процедуру ревакцинации прошел 33 541 человек. Первая партия вакцины «Спутник Лайт» (Sputnik Light) в объеме 2 000 доз была доставлена в регион 24 января 2022 года.