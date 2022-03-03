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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:29

Просмотров: 831

Сигареты подорожают в Мангистау

Минимальные розничные цены на сигареты и папиросы теперь будут утверждаться приказом Министра финансов, сообщает департамент государственных доходов по Мангистауской области.

Фото из доступных источников
В ведомстве информируют, что 24 ноября 2021 года внесены поправки в Закон РК «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий», согласно которым компетенция Правительства по установлению минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы передана на уровень уполномоченного органа, то есть Министерства финансов.

В связи с чем, в рамках приведения в соответствие с Законом, приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2022 года «Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы» утверждены минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы в размере:

- 550 тенге с 1 марта 2022 года до 30 июня 2022 года включительно;
- 570 тенге с 1 июля 2022 года до 31 декабря 2022 года включительно;
- 600 тенге с 1 января 2023 года.

- Осуществление взвешенной налоговой и ценовой политики в отношении табачных изделий содействует достижению целей в области здравоохранения, направленных на сокращение распространения и употребления табака и табакокурения, - отметили в ведомстве.



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Комментарии ( 5 )

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Pluto (Посетители) Сегодня, 13:10
Надо сделать цену по 2000 за пачку меньше будут травиться сами и травить окружающих тех кто не курит.
 
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  • Adai11
 Orion (Посетители) Сегодня, 12:17
Помниться мне как Горбачев вводил запрет на вино-водку и чем закончилось, народ начал всё подряд пить и умирать.
То же самое будет и сигаретами, чем больше запретов, тем хуже.
 
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Альфарий (Посетители) Сегодня, 12:15
********** уже. Вот не зря табак посадил. Мозгов хватает только цены поднимать.
 
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  • Orion
  • Феникс
 Бродяга (Посетители) Сегодня, 11:51
Давно уже везде минимальная цена 590 тг , статья постозвонная .
 
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Adai11 (Посетители) Сегодня, 11:48
Сигареты - становятся роскошью devil
 
 

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