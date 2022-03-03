Сигареты подорожают в Мангистау

- Осуществление взвешенной налоговой и ценовой политики в отношении табачных изделий содействует достижению целей в области здравоохранения, направленных на сокращение распространения и употребления табака и табакокурения, - отметили в ведомстве.

В ведомстве информируют, что 24 ноября 2021 года внесены поправки в Закон РК «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий», согласно которым компетенция Правительства по установлению минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы передана на уровень уполномоченного органа, то есть Министерства финансов.В связи с чем, в рамках приведения в соответствие с Законом, приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2022 года «Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы» утверждены минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы в размере: