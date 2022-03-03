Рыбная инспекция Мангистау совместно с пограничниками освободили из сетей 16 осетров

Чтобы сохранить запасы исчезающего вида осетровых в Каспии, объединились несколько ведомств: управление рыбной инспекции по Мангистауской области и пограничная служба КНБ РК.Им удалось освободить 16 осетров, которые запутались в браконьерских сетях.Осетр - рыба, занесенная в Красную книгу Казахстана.За ловлю осетра, согласно уголовному кодексу, браконьерам может грозить штраф в размере почти девяти миллионов тенге либо лишение свободы на три года.