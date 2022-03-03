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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 13:58

Просмотров: 566

Рыбная инспекция Мангистау совместно с пограничниками освободили из сетей 16 осетров

В Каспийском море обнаружили кукан с рыбой осетровых пород. Морских обитателей освободили из сетей и выпустили в воду. Об этом сообщает управление рыбной инспекции по Мангистауской области.

Кадр с видеоролика
Чтобы сохранить запасы исчезающего вида осетровых в Каспии, объединились несколько ведомств: управление рыбной инспекции по Мангистауской области и пограничная служба КНБ РК.

Им удалось освободить 16 осетров, которые запутались в браконьерских сетях.



Осетр - рыба, занесенная в Красную книгу Казахстана.

За ловлю осетра, согласно уголовному кодексу, браконьерам может грозить штраф в размере почти девяти миллионов тенге либо лишение свободы на три года.



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Комментарии ( 2 )

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diger (Посетители) Сегодня, 16:08
Судя по тому, как они обращаются с рыбой, это сделано через не хочу....
 
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Pluto (Посетители) Сегодня, 15:47
Герои ничего не скажешь. Лучше бы ловили крышованых бракашей там уловы в сотни раз выше чем вы выпустили рыбы.
 
 

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