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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 14:17

Просмотров: 1082

FlyArystan запускает рейс Актау - Баку с 1 апреля

Лоукостер FlyArystan запускает новый авиамаршрут Актау-Баку. Первые рейсы в столицу Азербайджана начнут выполнять с 1 апреля. Стоимость билетов начинается от 19 999 тенге.

flylowcost.ru
FlyArystan сообщил об открытии нового направления из Актау в Баку. Вылететь из Актау в столицу Азербайджана можно с 1 апреля. Самолеты будут вылетать по пятницам и воскресеньям. Время полета займет полчаса. Стоимость билетов начинается от 19 999 тенге.

Так, например, билет на самолет, вылетающий 1 апреля, будет стоить 19 999 тенге. Обратно, например, 8 апреля, стоимость авиабилета составляет 40 950 тенге. Это цены на самые дешевые тарифы, которые не предусматривают багаж, а также возврат авиабилетов.

FlyArystan запускает рейс Актау - Баку с 1 апреля


Ознакомиться с ценами подробнее можно на сайте FlyArystan.

В авиакомпании советуют при бронировании внимательно ознакомиться с требованиями въезда в Азербайджан.



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Комментарии ( 6 )

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  • strana.kz
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 17:10
в Баку.

Эх, было время. bravo Раньше летали в Баку просто, beer2 пивка попить. В пятницу--туда, в воскресенье--обратно... podmig
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 15:15
Xpert,
дав вот это неудобно заранее. я же не знаю что будет завтра. а билеты не возвратные(((
 
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 GIBSON.SG (Посетители) Сегодня, 14:55
bekenova,
"Вход - рубль, выход - два"))
 
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bekenova (Посетители) Сегодня, 14:29
а почему обратный билет в два раза дороже?
 
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Xpert (Посетители) Сегодня, 14:26
strana.kz, были в ноябре до Кутаиси.
Жаль мало дешевых билетов, не остается если за пару месяцев не купить.
 
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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:20
а что с Грузией: когда будут такие дешёвые билеты?
 
 

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