FlyArystan запускает рейс Актау - Баку с 1 апреля

flylowcost.ru
FlyArystan сообщил об открытии нового направления из Актау в Баку. Вылететь из Актау в столицу Азербайджана можно с 1 апреля. Самолеты будут вылетать по пятницам и воскресеньям. Время полета займет полчаса. Стоимость билетов начинается от 19 999 тенге.
Так, например, билет на самолет, вылетающий 1 апреля, будет стоить 19 999 тенге. Обратно, например, 8 апреля, стоимость авиабилета составляет 40 950 тенге. Это цены на самые дешевые тарифы, которые не предусматривают багаж, а также возврат авиабилетов.
Ознакомиться с ценами подробнее можно на сайте FlyArystan.
В авиакомпании советуют при бронировании внимательно ознакомиться с требованиями въезда в Азербайджан.
Так, например, билет на самолет, вылетающий 1 апреля, будет стоить 19 999 тенге. Обратно, например, 8 апреля, стоимость авиабилета составляет 40 950 тенге. Это цены на самые дешевые тарифы, которые не предусматривают багаж, а также возврат авиабилетов.
Ознакомиться с ценами подробнее можно на сайте FlyArystan.
В авиакомпании советуют при бронировании внимательно ознакомиться с требованиями въезда в Азербайджан.