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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:29

Просмотров: 642

Разблокируйте нас! Жители требуют городской акимат решить проблему с автомобильными заторами у клиники «Нейрон»

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что только городские власти могут инициировать установку знака, запрещающего остановку около клиники «Нейрон» в 14 микрорайоне. В пресс-службе городского акимата заявили, что они не могут этого сделать, так как речь идет о дороге внутри микрорайона. Жители рассказали, что полиция переставила знак для инвалидов, однако на проблему с заторами это никак не повлияло.

Кадр с видеоролика
Жители 14 микрорайона Актау, требующие привести в порядок автомобильное движение около клиники «Нейрон», рассказали, что изменилось после их жалоб властям города.

- Полиция приезжала. Опять штрафовали тех, кто паркуется на месте для инвалидов. Потом заметили, что знак для инвалидов переставили. Но проблема от этого не решилась совсем. Как были заторы, так они и остались. Проезд к нашим домам заблокирован. О чем думали, когда разрешали размещать больницу в микрорайоне, - говорят недовольные горожане.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что они не могут инициировать решение о размещении знака, запрещающего остановку автомобилей.

- Такие инициативы, как правило, выдвигает городской акимат, - прокомментировали в полицейском ведомстве.

Ситуацию прокомментировали в городском акимате.

- Эта дорога общего пользования, она расположена внутри микрорайона. Это значит, что мы не можем поставить там знак, который запрещал бы стоянку или остановку автомобилей. Несколько лет назад парковку у клиники «Нейрон» расширяли, - прокомментировали в пресс-службе акимата города Актау.





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Комментарии ( 4 )

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Empro (Посетители) Сегодня, 16:45
Я там не живу давно, но периодически езжу. Последний раз не могли разъехаться около 15 минут, там реально дорожный коллапс.
 
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 diger (Посетители) Сегодня, 16:11
Там не должно быть больницы, ну разве только частная стоматология, чтобы не создавалось то, что мы сейчас наблюдаем.
 
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Жанна Сагидуллакызы (Журналисты) Сегодня, 15:52
tolk,Здравствуйте. Спасибо, исправили.
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 15:35
Лада , вы перепутали действие знаков "остановка запрещена" и "стоянка запрещена".
 
 

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