Разблокируйте нас! Жители требуют городской акимат решить проблему с автомобильными заторами у клиники «Нейрон»

Кадр с видеоролика
Жители 14 микрорайона Актау, требующие привести в порядок автомобильное движение около клиники «Нейрон», рассказали, что изменилось после их жалоб властям города.
- Полиция приезжала. Опять штрафовали тех, кто паркуется на месте для инвалидов. Потом заметили, что знак для инвалидов переставили. Но проблема от этого не решилась совсем. Как были заторы, так они и остались. Проезд к нашим домам заблокирован. О чем думали, когда разрешали размещать больницу в микрорайоне, - говорят недовольные горожане.
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что они не могут инициировать решение о размещении знака, запрещающего остановку автомобилей.
- Такие инициативы, как правило, выдвигает городской акимат, - прокомментировали в полицейском ведомстве.
Ситуацию прокомментировали в городском акимате.
- Эта дорога общего пользования, она расположена внутри микрорайона. Это значит, что мы не можем поставить там знак, который запрещал бы стоянку или остановку автомобилей. Несколько лет назад парковку у клиники «Нейрон» расширяли, - прокомментировали в пресс-службе акимата города Актау.
- Полиция приезжала. Опять штрафовали тех, кто паркуется на месте для инвалидов. Потом заметили, что знак для инвалидов переставили. Но проблема от этого не решилась совсем. Как были заторы, так они и остались. Проезд к нашим домам заблокирован. О чем думали, когда разрешали размещать больницу в микрорайоне, - говорят недовольные горожане.
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что они не могут инициировать решение о размещении знака, запрещающего остановку автомобилей.
- Такие инициативы, как правило, выдвигает городской акимат, - прокомментировали в полицейском ведомстве.
Ситуацию прокомментировали в городском акимате.
- Эта дорога общего пользования, она расположена внутри микрорайона. Это значит, что мы не можем поставить там знак, который запрещал бы стоянку или остановку автомобилей. Несколько лет назад парковку у клиники «Нейрон» расширяли, - прокомментировали в пресс-службе акимата города Актау.