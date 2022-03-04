Новый резервуар для очистки воды построят в Бейнеуском районе

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Наиболее остро вопрос нехватки питьевой воды стоит в летний период.



- В целях решения этой проблемы, дополнительно к водоочистному сооружению, расположенному в Бейнеу, планируется построить резервуар на 20 000 куб.м. В настоящее время по данному проекту разрабатывается проектно-сметная документация. В этом году планируется провести строительные работы при условии своевременного финансирования, - рассказал Бейнеубек Абилов, аким Бейнеуского района.



Аким также рассказал, что в 2021 году в сельском округе Акжигит проведено строительство сетей водоснабжения протяженностью 11,6 км. В настоящее время ведутся работы по передаче данного трубопровода в республиканское государственное предприятие «Казводхоз», снабжающее организации села Акжигит.