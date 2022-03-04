В Актау к 8 Марта пройдет ярмарка изделий ручной работы

Ярмарка «Hand made», что в переводе с английского означает «ручная работа» стала уже традиционной. В преддверии Международного женского дня ее особенно ждут не только жители Актау, но и сами мастера. В этом году ярмарка пройдет в культурно-досуговом комплексе имени Абая с 5 по 7 марта 2022 года.На ярмарке можно будет приобрести аксессуары, украшения, открытки, игрушки, мыло, вязаные изделия, сувениры, сделанные из различных материалов, и многое другое.- Все изделия сделаны руками мастеров, которые примут участие в ярмарке. Мы уверены, что каждый посетитель обязательно найдет на нашей ярмарке что-то для себя и своих близких, - отметили организаторы ярмарки.