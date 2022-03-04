В Актау к 8 Марта пройдет ярмарка изделий ручной работы

Иллюстративное фото из открытых источников
Ярмарка «Hand made», что в переводе с английского означает «ручная работа» стала уже традиционной. В преддверии Международного женского дня ее особенно ждут не только жители Актау, но и сами мастера. В этом году ярмарка пройдет в культурно-досуговом комплексе имени Абая с 5 по 7 марта 2022 года.
На ярмарке можно будет приобрести аксессуары, украшения, открытки, игрушки, мыло, вязаные изделия, сувениры, сделанные из различных материалов, и многое другое.
- Все изделия сделаны руками мастеров, которые примут участие в ярмарке. Мы уверены, что каждый посетитель обязательно найдет на нашей ярмарке что-то для себя и своих близких, - отметили организаторы ярмарки.
Ярмарка будет приходить 5, 6 и 7 марта, с 10:00 до 19:00 в КДК имени Абая. Вход свободный.
На ярмарке можно будет приобрести аксессуары, украшения, открытки, игрушки, мыло, вязаные изделия, сувениры, сделанные из различных материалов, и многое другое.
- Все изделия сделаны руками мастеров, которые примут участие в ярмарке. Мы уверены, что каждый посетитель обязательно найдет на нашей ярмарке что-то для себя и своих близких, - отметили организаторы ярмарки.
Ярмарка будет приходить 5, 6 и 7 марта, с 10:00 до 19:00 в КДК имени Абая. Вход свободный.
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