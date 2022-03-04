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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:08

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В Актау к 8 Марта пройдет ярмарка изделий ручной работы

В ярмарке рукоделия «Hand мade», посвященной Международному женскому дню, примут участие около 30 мастеров. Здесь можно будет приобрести подарки ручной работы, созданные мастерами Актау. Об этом рассказали организаторы мероприятия.

Иллюстративное фото из открытых источников
Ярмарка «Hand made», что в переводе с английского означает «ручная работа» стала уже традиционной. В преддверии Международного женского дня ее особенно ждут не только жители Актау, но и сами мастера. В этом году ярмарка пройдет в культурно-досуговом комплексе имени Абая с 5 по 7 марта 2022 года.

В Актау к 8 Марта пройдет ярмарка изделий ручной работы


На ярмарке можно будет приобрести аксессуары, украшения, открытки, игрушки, мыло, вязаные изделия, сувениры, сделанные из различных материалов, и многое другое.

- Все изделия сделаны руками мастеров, которые примут участие в ярмарке. Мы уверены, что каждый посетитель обязательно найдет на нашей ярмарке что-то для себя и своих близких, - отметили организаторы ярмарки.

Ярмарка будет приходить 5, 6 и 7 марта, с 10:00 до 19:00 в КДК имени Абая. Вход свободный.



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