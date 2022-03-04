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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:05

Просмотров: 751

Стоимость доллара в обменниках Актау превысила 500 тенге

Доллар вновь вырос по отношению к тенге согласно данным Казахстанской фондовой биржи (KASE). По итогам утренних торгов средневзвешенный курс доллара составил 497,02 тенге, повысившись на 3,59 тенге. Банки Актау продают валюту за 502-506 тенге.

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Официальный курс доллара Национального банка на 4 марта составляет 492,28 тенге.

На текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Актау равен 498 тенге, продажи - 503 тенге. В обменниках города американскую валюту продают минимально по 502 тенге, максимально - 506 тенге. Минимальные курс продажи зафиксирован в «Евразийском банке», «Жусан Банке» и «Казпочте». Максимальный - в «Альфабанке» и «Сбербанке».

Стоимость доллара в обменниках Актау превысила 500 тенге


За курсами валют можно следить здесь.



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Комментарии ( 3 )

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-1
  • leo529
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slavik (Посетители) Сегодня, 12:27
Тенге стал дешевле фантика от конфет

Василий когда вынырните, смотрите чтоб не прилетело американской дубиной.
 
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Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 11:57
Ксандер,
"росийский корабль" тянет нас на дно shock
 
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Ксандер (Посетители) Сегодня, 11:08
Интересно, что по курсу рубля? На таблоидах большая разница между покупкой и продажей. Есть ли в обменниках рубль?
 
 

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