Стоимость доллара в обменниках Актау превысила 500 тенге

Фото пользователя сайта
Официальный курс доллара Национального банка на 4 марта составляет 492,28 тенге.
На текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Актау равен 498 тенге, продажи - 503 тенге. В обменниках города американскую валюту продают минимально по 502 тенге, максимально - 506 тенге. Минимальные курс продажи зафиксирован в «Евразийском банке», «Жусан Банке» и «Казпочте». Максимальный - в «Альфабанке» и «Сбербанке».
За курсами валют можно следить здесь.
На текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Актау равен 498 тенге, продажи - 503 тенге. В обменниках города американскую валюту продают минимально по 502 тенге, максимально - 506 тенге. Минимальные курс продажи зафиксирован в «Евразийском банке», «Жусан Банке» и «Казпочте». Максимальный - в «Альфабанке» и «Сбербанке».
За курсами валют можно следить здесь.