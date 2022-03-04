«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 04 Марта
+13...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 492.28 KZT
  • €1 = 545.2 KZT
  • 1 RUB = 4.22 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:25

Просмотров: 2

Врачи из Национального научного медицинского центра проведут бесплатный прием в Актау

Кардиохирург Ерлан Оразымбетов, кардиолог-аритмолог Динара Закарина, кардиолог и врач эхокардиографии (УЗИ сердца) Сауле Нуракаева проведут бесплатный прием пациентов в Мангистауской областной многопрофильной больнице (МОМБ). Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Фото из архива Lada.kz
По данным пресс-службы МОМБ, врачи из Национального научного медицинского центра Нур-Султана проведут бесплатный прием в Мангистауской областной многопрофильной больнице 14 и 15 марта.

Бесплатный прием пациентов проведут врачи с большим опытом, в числе которых: кардиохирург Ерлан Оразымбетов, кардиолог-аритмолог Динара Закарина, кардиолог, врач эхокардиографии (УЗИ сердца) Сауле Нуракаева.

Попасть на прием могут все, кому это необходимо. Для этого нужно только заранее записаться.

- С 10:00 до 18:00 врачи будут принимать жителей региона в консультативно-диагностической поликлинике МОМБ. Для предварительной записи звонить по номеру: 8 777 550 25 26, - сообщили в больнице.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика