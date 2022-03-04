Врачи из Национального научного медицинского центра проведут бесплатный прием в Актау

Фото из архива Lada.kz

По данным пресс-службы МОМБ, врачи из Национального научного медицинского центра Нур-Султана проведут бесплатный прием в Мангистауской областной многопрофильной больнице 14 и 15 марта.



Бесплатный прием пациентов проведут врачи с большим опытом, в числе которых: кардиохирург Ерлан Оразымбетов, кардиолог-аритмолог Динара Закарина, кардиолог, врач эхокардиографии (УЗИ сердца) Сауле Нуракаева.



Попасть на прием могут все, кому это необходимо. Для этого нужно только заранее записаться.



- С 10:00 до 18:00 врачи будут принимать жителей региона в консультативно-диагностической поликлинике МОМБ. Для предварительной записи звонить по номеру: 8 777 550 25 26, - сообщили в больнице.