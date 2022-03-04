Городской пляж в Актау передан в доверительное управление

Фото ТОО «Mangystau project»
По результатам тендера, в котором принимали участие пять компаний, победителем стало ТОО «Mangystau project».
- В первую очередь я хочу отметить, что вход на территорию пляжа для отдыхающих будет бесплатным. Кроме этого, бесплатными для людей будут шезлонги и навесы от солнца. Будет дорожка и спуск для людей с ограниченными возможностями. На территории будут установлены спасательная вышка и медпункт, волейбольное поле и раздевалки. Этот пляж - скорее проект социального направления, поэтому, я считаю, что инфраструктура должна быть бесплатной, - рассказали в компании.
В ТОО «Mangystau project» сообщили, что на пляже будут предлагаться и платные услуги.
- Понятно, что есть и коммерческая сторона и заинтересованность. Думаю, для этого мы будем сдавать в аренду территорию под прокат сапбордов и прочих элементов для активного водного досуга. На сегодняшний день мы провели очистку территории от крупных камней, завезли 25 машин песка. А 12 марта мы планируем провести субботник, будем рады, если к нам присоединятся и горожане, – рассказали в ТОО «Mangystau project».
Напомним, ранее стало известно, что парк «Акбота» передан в доверительное управление. Руководство компании, выигравшей тендер на содержание парка сообщило, что в нем появится ледяной каток.
- В первую очередь я хочу отметить, что вход на территорию пляжа для отдыхающих будет бесплатным. Кроме этого, бесплатными для людей будут шезлонги и навесы от солнца. Будет дорожка и спуск для людей с ограниченными возможностями. На территории будут установлены спасательная вышка и медпункт, волейбольное поле и раздевалки. Этот пляж - скорее проект социального направления, поэтому, я считаю, что инфраструктура должна быть бесплатной, - рассказали в компании.
В ТОО «Mangystau project» сообщили, что на пляже будут предлагаться и платные услуги.
- Понятно, что есть и коммерческая сторона и заинтересованность. Думаю, для этого мы будем сдавать в аренду территорию под прокат сапбордов и прочих элементов для активного водного досуга. На сегодняшний день мы провели очистку территории от крупных камней, завезли 25 машин песка. А 12 марта мы планируем провести субботник, будем рады, если к нам присоединятся и горожане, – рассказали в ТОО «Mangystau project».
Напомним, ранее стало известно, что парк «Акбота» передан в доверительное управление. Руководство компании, выигравшей тендер на содержание парка сообщило, что в нем появится ледяной каток.