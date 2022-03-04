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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:23

Просмотров: 1380

Городской пляж в Актау передан в доверительное управление

Пляж, расположенный рядом с яхт-клубом, передан в доверительное управление ТОО «Mangystau project» на 10 лет. Компания планирует благоустроить территорию в гектар. Вход для горожан останется бесплатным. Об этом сообщили в ТОО «Mangystau project»

Фото ТОО «Mangystau project»
По результатам тендера, в котором принимали участие пять компаний, победителем стало ТОО «Mangystau project».

- В первую очередь я хочу отметить, что вход на территорию пляжа для отдыхающих будет бесплатным. Кроме этого, бесплатными для людей будут шезлонги и навесы от солнца. Будет дорожка и спуск для людей с ограниченными возможностями. На территории будут установлены спасательная вышка и медпункт, волейбольное поле и раздевалки. Этот пляж - скорее проект социального направления, поэтому, я считаю, что инфраструктура должна быть бесплатной, - рассказали в компании.

В ТОО «Mangystau project» сообщили, что на пляже будут предлагаться и платные услуги.

- Понятно, что есть и коммерческая сторона и заинтересованность. Думаю, для этого мы будем сдавать в аренду территорию под прокат сапбордов и прочих элементов для активного водного досуга. На сегодняшний день мы провели очистку территории от крупных камней, завезли 25 машин песка. А 12 марта мы планируем провести субботник, будем рады, если к нам присоединятся и горожане, – рассказали в ТОО «Mangystau project».

Городской пляж в Актау передан в доверительное управление

Городской пляж в Актау передан в доверительное управление

Городской пляж в Актау передан в доверительное управление


Напомним, ранее стало известно, что парк «Акбота» передан в доверительное управление. Руководство компании, выигравшей тендер на содержание парка сообщило, что в нем появится ледяной каток.



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Комментарии ( 3 )

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  • strana.kz
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 14:54
я считаю, что инфраструктура должна быть бесплатной, - рассказали в компании.

Должна быть? Что-то в этих словах не слышится уверенного "БУДЕТ!" Он думает, что он тут первооткрыватель? Все эти обещания мы слышим до начала купального сезона, а потом появляются заборы, проходные со шлагбаумом и охраной, и кассой в его окрестностях... fuck
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Empro
  • strana.kz
  • Ютюз
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 14:38
Попробуйте зайти забесплатно на пляж Достар,а умники в свое время трубили что будет вход бесплатным...а на деле что????
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • alesha
  • Бродяга
  • tolk
  • Empro
 Ingul (Посетители) Сегодня, 13:35
Время покажет.
На других пляжах тоже обещали бесплатный вход и только услуги платные, но...
 
 

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