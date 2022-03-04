Металлическое ограждение повредил автомобиль в результате аварии в Актау

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Житель Актау возмутился установкой бетонных блоков на автодороге, ведущей в сторону баз отдыха.



- На повороте около железнодорожных путей, между поселком Приморский и дорогой на теплый пляж, установили бетонные блоки. Для чего? Для того, чтобы те, кто пропустил поворот, убивались насмерть?, – возмутился житель Актау.



В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог прокомментировали жалобу.



- Дело в том, что около недели назад на этом месте произошло ДТП. Автомобиль повредил ограждение. Временно, в целях недопущения аварии, мы установили бетонные блоки. Как только будет готова металлическая конструкция, блоки будут убраны, – сообщили в акимате Мангистауской области.