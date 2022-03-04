Использовать морские порты Актау и Курык предложил Турции глава кабмина РК

Фото из архива lada.kz
Премьер министр Казахстана встретился с вице-президентом Турции Фуатом Октаем в Нур-Султане на 12-м заседании казахстанско-турецкой Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает издание.
Алихан Смаилов отметил, что в нынешних обстоятельствах большие возможности для реализации транзитного потенциала Казахстана представляет Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), проходящий через территории Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции и европейские страны.
- В данном контексте предлагаем активно использовать морские порты Актау и Курык с дальнейшей отправкой грузов по железнодорожной линии Баку - Тбилиси - Карс, - заявил глава правительства.
Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ или Middle Corridor) - международный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.
Ранее сообщалось, что Казахстан переориентирует грузы, застрявшие на территории России из-за санкций, в латвийские порты, на что получено соответствующее согласие от морских портов Латвии.
Алихан Смаилов отметил, что в нынешних обстоятельствах большие возможности для реализации транзитного потенциала Казахстана представляет Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), проходящий через территории Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции и европейские страны.
- В данном контексте предлагаем активно использовать морские порты Актау и Курык с дальнейшей отправкой грузов по железнодорожной линии Баку - Тбилиси - Карс, - заявил глава правительства.
Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ или Middle Corridor) - международный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.
Ранее сообщалось, что Казахстан переориентирует грузы, застрявшие на территории России из-за санкций, в латвийские порты, на что получено соответствующее согласие от морских портов Латвии.
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