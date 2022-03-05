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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:54

Просмотров: 345

За поддельные номера на авто наказали жителя Актау

Вердикт по данному факту огласили в Специализированном суде по административным правонарушениям Актау.

Фото из доступных источников
По материалам дела, местного жителя на автомобиле Lexus GS300 остановили полицейские напротив университета имени Шахмардана Есенова в 32 микрорайоне. Оказалось, что на машине были установлены подложные государственные регистрационные номерные знаки.

Постановлением суда его признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 590 КоАП РК. Санкция предусматривает штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортными средствами сроком на один год.

Нарушителю вменили штраф в размере 20 МРП, то есть 61 260 тенге.



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