Победители национальной олимпиады из Мангистау смогут обучаться в лучших школах Казахстана

Участники национальной олимпиады «Мың бала»
По словам спикера, цель олимпиады «Мың бала» - это создание равных условий для развития способностей учащихся сельской местности.
Олимпиада состоит из двух этапов, первый из которых пройдёт с 4 по 8 апреля.
Второй этап пройдёт в оффлайн-формате с 27 по 29 апреля 2022 года на территории региональных центров тестирования. Здесь участники сдают компьютерное тестирование на академические знания по математической грамотности, казахскому языку для учащихся с государственным языком обучения, русскому языку для учащихся с русским языком обучения, английскому языку и естествознанию.
Регистрация участников проводится на сайте 1000bala.elbasyacademy.kz. Приём заявок проводится с 19 февраля по 20 марта.
- Ежегодно олимпиада выявляет тысячу наиболее способных учащихся 5 и 6 классов в сельской местности, что позволяет им обучаться в ведущих школах страны для одарённых детей: республиканских физико-математических школах, лицеях «Бiлiм-Инновация», а также в специализированных школах «Дарын». В 2022 году, объявленном президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым годом детей, поддержка потенциала школьников из отдалённых регионов стала актуальной, - говорит Несибели Куатова.
Олимпиада состоит из двух этапов, первый из которых пройдёт с 4 по 8 апреля.
- Первый этап включает задания для оценки логического и пространственного мышления. Тестирование организуется в онлайн-формате. Пять тысяч учащихся, набравших самые высокие итоговые баллы по регионам, пройдут во второй этап олимпиады, - пояснила специалист.
Второй этап пройдёт в оффлайн-формате с 27 по 29 апреля 2022 года на территории региональных центров тестирования. Здесь участники сдают компьютерное тестирование на академические знания по математической грамотности, казахскому языку для учащихся с государственным языком обучения, русскому языку для учащихся с русским языком обучения, английскому языку и естествознанию.
- За два года в олимпиаде приняли участие более 445 тысяч учащихся 4320 сельских школ. В итоге 638 победителей обучаются в ведущих школах для одарённых детей, а также 6 100 детей получают дополнительное образование в онлайн-формате, - дополнила Несибели Куатова.
Регистрация участников проводится на сайте 1000bala.elbasyacademy.kz. Приём заявок проводится с 19 февраля по 20 марта.
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