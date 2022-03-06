Победители национальной олимпиады из Мангистау смогут обучаться в лучших школах Казахстана

- Ежегодно олимпиада выявляет тысячу наиболее способных учащихся 5 и 6 классов в сельской местности, что позволяет им обучаться в ведущих школах страны для одарённых детей: республиканских физико-математических школах, лицеях «Бiлiм-Инновация», а также в специализированных школах «Дарын». В 2022 году, объявленном президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым годом детей, поддержка потенциала школьников из отдалённых регионов стала актуальной, - говорит Несибели Куатова.

- Первый этап включает задания для оценки логического и пространственного мышления. Тестирование организуется в онлайн-формате. Пять тысяч учащихся, набравших самые высокие итоговые баллы по регионам, пройдут во второй этап олимпиады, - пояснила специалист.

- За два года в олимпиаде приняли участие более 445 тысяч учащихся 4320 сельских школ. В итоге 638 победителей обучаются в ведущих школах для одарённых детей, а также 6 100 детей получают дополнительное образование в онлайн-формате, - дополнила Несибели Куатова.