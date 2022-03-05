«Вечный огонь» отключили в Актау

Фото из архива Lada.kz
Из-за сильных порывов ветра пламя на «Вечном огне» сбивалось и гасло.
- Для исключения возникновения несчастных случаев МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» произвёл отключение подачи газа на монументе, - сообщили в компании.
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