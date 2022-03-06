Автодороги открыли в Мангистау

- Нас сопровождали полицейские с государственным номером 0244/12. Искренне хотел поблагодарить их за помощь, - говорит пользователь.

По информации ведомства, участки дорог Актау-Жетыбай, Жетыбай-Жанаозен, Жетыбай-Шетпе, Шетпе-Бейнеу и Бейнеу-Доссор открыты для проезда сегодня, 6 марта, с 11:00.Несмотря на открытие автодорог, в полиции просят водителей быть осторожными и соблюдать скоростной режим.Один из пользователей сайта сообщил, что в ночь на 6 марта он ехал со стороны села Батыр, и видимость была нулевая.Отметим, водители продолжают присылать видео и говорят об ограниченной видимости на дорогах.