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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:13

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Мангистауская область оказалась в тройке лидеров по росту цен на авиабилеты

Услуги авиакомпаний в РК обходятся пассажирам на 18 процентов дороже, чем годом ранее. Заметнее всего цены выросли в Восточно-Казахстанской области — сразу на 45,7 процента за год. В тройке лидеров также оказались Мангистауская область- на 43,2 процента и Туркестанская область на 34,8 процента. Об этом сообщает Finprom.kz.

Иллюстративное фото из открытых источников
Как сообщает Finprom.kz, цены на услуги пассажирского воздушного транспорта в РК по итогам февраля текущего года выросли в годовой динамике на 17,7 процентов.

В большинстве регионов страны удорожание в секторе было весьма значительным. Заметнее всего цены выросли в Восточно-Казахстанской области — сразу на 45,7 процента за год. В тройке лидеров также оказались Мангистауская (на 43,2 процента) и Туркестанская (на 34,8 процента) области.

В то же время в двух регионах — Акмолинской и Северо-Казахстанской областях — цены не изменились, а в Павлодарской и Жамбылской областях даже снизились на 14,2 процентов и 22,2 процента соответственно.

Сектор авиаперевозок и логистики РК на фоне ситуации в Украине и санкций мирового сообщества против России ожидают перемены. Так, в связи со сложившейся ситуацией с закрытием воздушных пространств часть потока воздушного движения уже перенаправлена из Черноморского региона на территорию Казахстана, сообщает МИИР РК.

Всего за сутки через воздушное пространство страны было выполнено 257 ранее не планировавшихся рейсов. Увеличение количества рейсов из Европы в Китай и Юго-Восточную Азию по южному маршруту предполагает дополнительный доход Казахстана в размере 1,5 млн долл. США в месяц.

Пропускная способность аэронавигационной системы РК позволяет принять дополнительный объём воздушного движения без каких-либо ограничений, подчеркивают в ведомстве.



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