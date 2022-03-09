Житель Каракиянского района выращивает в своей теплице более тонны огурцов в месяц

Дождевых червей, как производителей лучшего удобрения, овощевод закупает в Шымкенте. В сарае у него накоплен запас плодородной почвы.Сельчанин собирает 100-120 килограммов огурцов и через день отвозит их в сельские магазины и рынки. Говорит, что даже в зимний сезон месячный урожай составляет не менее одной тонны.- Семена огурцов и томатов, посеянные незадолго до наступления весны, уже радуют всходами, - делится сельчанин.Мужчина говорит, что продукции получается так много, что он уже взял на работу двух односельчан, которым платит больше 100 тысяч тенге в месяц.В будущем Бауыржан Жусупов намерен расширить свое дело. Изучив все тонкости ремесла, он теперь готов поделиться ими со своими односельчанами.