«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 09 Марта
+8...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 503.3 KZT
  • €1 = 549.91 KZT
  • 1 RUB = 4.16 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:32

Просмотров: 871

Житель Каракиянского района выращивает в своей теплице более тонны огурцов в месяц

Молодой предприниматель из села Куланды Каракиянского района Бауыржан Жусупов еще в сентябре минувшего года построил мини-теплицу на площади 450 квадратных метров и начал выращивать огурцы. Даже в зимние месяцы урожай в теплице достигает тонны, сообщает пресс-служба акима района.

Фото пресс-службы акимата
Дождевых червей, как производителей лучшего удобрения, овощевод закупает в Шымкенте. В сарае у него накоплен запас плодородной почвы.

Сельчанин собирает 100-120 килограммов огурцов и через день отвозит их в сельские магазины и рынки. Говорит, что даже в зимний сезон месячный урожай составляет не менее одной тонны.

Житель Каракиянского района выращивает в своей теплице более тонны огурцов в месяц


- Семена огурцов и томатов, посеянные незадолго до наступления весны, уже радуют всходами, - делится сельчанин.

Мужчина говорит, что продукции получается так много, что он уже взял на работу двух односельчан, которым платит больше 100 тысяч тенге в месяц.

В будущем Бауыржан Жусупов намерен расширить свое дело. Изучив все тонкости ремесла, он теперь готов поделиться ими со своими односельчанами.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
12-й регион (Посетители) Сегодня, 17:21
Молодой предприниматель из села Куланды Каракиянского района Бауыржан Жусупов

Вот, таких людей надо набирать в акимат (в отдел ЖКХ), которые знают, как сделать плодородной почву, знают запах навоза, а не те, которые сидят там, штаны протирают и дают указания втыкать искусственные цветы в клумбы (как на площади) stena
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Tankushka (Посетители) Сегодня, 16:21
Какой молодец! Уважение!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика