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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:38

Просмотров: 2043

Бывшие сотрудники нефтесервисных компаний в Мангистау требуют трудоустроить их обратно

В «КазМунайГазе» прокомментировали обращения бывших работников, выбывших по программе «5/50».

Фото пресс-службы компании
Сегодня, 9 марта группа бывших работников нефтесервисных компаний «КазМунайГаза» пришла в акимат Мангистауской области с требованием трудоустроить их на работу, аргументируя это тем, что денежные средства, выплаченные им за пять лет, закончились.

Ранее они все принимали участие в программе «5/50».

Для справки: В апреле 2017 года Правлением АО НК «КазМунайГаз» были утверждены «Правила досрочного расторжения трудовых договоров с работниками по соглашению сторон» (программа «5/50») в нефтесервисных предприятиях ТОО «Oil Services Company», ТОО «Oil Construction Company», ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн», ТОО «Мунайтелеком» и ТОО «Мангистауэнергомунай».

В рамках данной программы, сотрудникам нефтесервисных компаний предлагалось расторжение трудового договора по соглашению сторон с выплатой значительной компенсации в размере 50  процентов от должностного оклада работника за пять лет. В целях разъяснения Правил были созданы рабочие группы, которые на постоянной основе проводили выездные встречи с трудовыми коллективами.

Следует отметить, что работники принимали участие в программе «5/50» на добровольной основе. По условиям соглашения обратное трудоустройство работников в штат нефтесервисных компаний КМГ не предусмотрено. Таким образом, компания не брала на себя обязательства о приёме на работу выбывшего персонала по истечении пяти лет.

- С собравшимися встретились аким Мангистауской области Нурлан Ногаев и заместитель председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Курмангазы Исказиев. Они объяснили участникам встречи необоснованность их требований, и порекомендовали решить вопрос в правовом русле, путем обращения в судебные инстанции. Всего в программе «5/50» приняли участие 3968 человек из нефтесервисных компаний АО «Мангистаумунайгаз», которым выплачены компенсации на общую сумму 43 миллиарда 881 миллион тенге,- сообщили в пресс-службе компании.



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Комментарии ( 4 )

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hapiness (Посетители) Сегодня, 20:48
"Оскар" в пути!
 
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 синдбад (Посетители) Сегодня, 19:49
Борзометр зашкаливает- они ещё что-то требуют.
 
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 Око (Посетители) Сегодня, 19:41
А за 5 лет найти работу нельзя было?!

всё вижу
 
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 lotrien (Посетители) Сегодня, 19:29
Бездельники получили деньги и теперь что-то требуют ещё! Бабки пусть сначала вернут тогда перед тем как что то требовать
 
 

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