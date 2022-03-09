Бывшие сотрудники нефтесервисных компаний в Мангистау требуют трудоустроить их обратно

Фото пресс-службы компании

Сегодня, 9 марта группа бывших работников нефтесервисных компаний «КазМунайГаза» пришла в акимат Мангистауской области с требованием трудоустроить их на работу, аргументируя это тем, что денежные средства, выплаченные им за пять лет, закончились.



Ранее они все принимали участие в программе «5/50».



Для справки: В апреле 2017 года Правлением АО НК «КазМунайГаз» были утверждены «Правила досрочного расторжения трудовых договоров с работниками по соглашению сторон» (программа «5/50») в нефтесервисных предприятиях ТОО «Oil Services Company», ТОО «Oil Construction Company», ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн», ТОО «Мунайтелеком» и ТОО «Мангистауэнергомунай».



В рамках данной программы, сотрудникам нефтесервисных компаний предлагалось расторжение трудового договора по соглашению сторон с выплатой значительной компенсации в размере 50 процентов от должностного оклада работника за пять лет. В целях разъяснения Правил были созданы рабочие группы, которые на постоянной основе проводили выездные встречи с трудовыми коллективами.



Следует отметить, что работники принимали участие в программе «5/50» на добровольной основе. По условиям соглашения обратное трудоустройство работников в штат нефтесервисных компаний КМГ не предусмотрено. Таким образом, компания не брала на себя обязательства о приёме на работу выбывшего персонала по истечении пяти лет.



- С собравшимися встретились аким Мангистауской области Нурлан Ногаев и заместитель председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Курмангазы Исказиев. Они объяснили участникам встречи необоснованность их требований, и порекомендовали решить вопрос в правовом русле, путем обращения в судебные инстанции. Всего в программе «5/50» приняли участие 3968 человек из нефтесервисных компаний АО «Мангистаумунайгаз», которым выплачены компенсации на общую сумму 43 миллиарда 881 миллион тенге,- сообщили в пресс-службе компании.