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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:53

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В Тупкараганском районе планируют построить завод по сортировке бытовых отходов

Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил аким Тупкарагнского района Айбек Косуаков.

Фото пресс-службы ведомства
По словам Айбека Косуакова, строительство завода является одним из пяти инвестиционных проектов, начавшихся в Тупкараганском районе в 2021 году.


В Тупкараганском районе планируют построить завод по сортировке бытовых отходов


- Завод по переработке бытовых отходов стоимостью 700 миллионов тенге строит ТОО «ECSAD». Объект будет находиться на 52 км автодороги Актау-Форт-Шевченко. Работы планируется начать во втором квартале 2022 года, тогда будут трудоустроены 20 человек, - рассказал Айбек Косуаков.

С его слов, мощность проекта - переработка 1371 тонны твердых бытовых отходов за 11 часов.

В Тупкараганском районе планируют построить завод по сортировке бытовых отходов


Помимо этого, в районе реализуются три проекта в сфере туризма. В прошлом году в селе Таучик в местечке Сартас началось строительство визит-центра «Сартас». Ожидается, что при реализации проекта будут трудоустроены 40 человек. Обслуживание посетителей планируется начать со второго квартала 2022 года.

Индивидуальный предприниматель Нурлан Абишев на участке № 6 в местечке Сығынды планирует открыть зону отдыха «Port Royal». В рамках проекта будет создано 60 рабочих мест. В настоящее время ведется работа по подведению электричества и газификации.

Строительство зоны пляжного отдыха в селе Акшукур, начавшееся в июне 2021 года, является третьим проектом в сфере туризма. Ввод объекта в эксплуатацию ожидается во втором квартале текущего года. В настоящее время подведено электричество, есть ограждение, строятся хозяйственно-бытовые здания. Планируется, что при вводе объекта работу получат 60 человек.



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Комментарии ( 1 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 18:35
После того, как вскрылись многочисленные факты слива отходов в море на побережье в южную сторону от Актау, нашим экологам нужно сделать рейд в северную сторону, от Актау до Баутино. Думаю, там уже тоже полно фекальных труб-нежданчиков...
 
 

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