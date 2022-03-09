В Тупкараганском районе планируют построить завод по сортировке бытовых отходов

По словам Айбека Косуакова, строительство завода является одним из пяти инвестиционных проектов, начавшихся в Тупкараганском районе в 2021 году.- Завод по переработке бытовых отходов стоимостью 700 миллионов тенге строит ТОО «ECSAD». Объект будет находиться на 52 км автодороги Актау-Форт-Шевченко. Работы планируется начать во втором квартале 2022 года, тогда будут трудоустроены 20 человек, - рассказал Айбек Косуаков.С его слов, мощность проекта - переработка 1371 тонны твердых бытовых отходов за 11 часов.Помимо этого, в районе реализуются три проекта в сфере туризма. В прошлом году в селе Таучик в местечке Сартас началось строительство визит-центра «Сартас». Ожидается, что при реализации проекта будут трудоустроены 40 человек. Обслуживание посетителей планируется начать со второго квартала 2022 года.Индивидуальный предприниматель Нурлан Абишев на участке № 6 в местечке Сығынды планирует открыть зону отдыха «Port Royal». В рамках проекта будет создано 60 рабочих мест. В настоящее время ведется работа по подведению электричества и газификации.Строительство зоны пляжного отдыха в селе Акшукур, начавшееся в июне 2021 года, является третьим проектом в сфере туризма. Ввод объекта в эксплуатацию ожидается во втором квартале текущего года. В настоящее время подведено электричество, есть ограждение, строятся хозяйственно-бытовые здания. Планируется, что при вводе объекта работу получат 60 человек.