И опять о планах: водопроводную очистную станцию обещают построить в Тупкараганском районе

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Аким подчеркнул, что этот вопрос один из самых острых в районе.



- Прежде всего речь идёт о дефиците питьевой воды в летний период. Для полного обеспечения ею 35800 жителей Тупкараганского района в летние месяцы необходимо 6550 м3 питьевой воды в сутки. Если в зимние месяцы достаточно 4000 м3 питьевой воды, то в летние резко возрастает спрос на питьевую воду из-за полива садов, деревьев. Чтобы уменьшить проблему в ближайшее время планируется запустить два проекта. Один из них - строительство водопроводной очистной станции производительностью 5000 м3 / сутки с опреснением морской воды в Форт-Шевченко. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на строительство. Проектировщик ТОО «Проектный центр», - рассказал Айбек Косуаков.



Второй проект связан со строительством водопровода по ряду улиц в посёлке Аташ. Начало строительства планируется в 2022–2023 годы.



- В настоящее время подана бюджетная заявка. На начальные строительно-монтажные работы запрошено 230 миллионов 232 тысяч тенге,- отметил Айбек Косуаков.



По данным главы Тупкараганского района, население села Акшукур составляет 14500 человек, для них из восьми колодцев в сутки подаётся 250м3 воды.