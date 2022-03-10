После шторма побережье Актау усыпано раками

Кадр видео
Сегодня, 10 марта, на берег Каспия после шторма вынесло сотни раков.
Жительница Актау сняла видео, на кадрах которого видно, что пляж в районе 1 микрорайона буквально усыпан морскими обитателями. По сообщениям жителей, берег Солдатского пляжа также усыпан членистоногими.
Напомним, данное явление не первый год наблюдают жители Актау. Экологи уверяют, причин для паники нет, само явление является природным. Раки после зимы ослаблены и самостоятельно не могут вернуться в море.
Раков выбрасывает каждую весну. Выбрасывает из-за штормовой погоды в море.
Жительница Актау сняла видео, на кадрах которого видно, что пляж в районе 1 микрорайона буквально усыпан морскими обитателями. По сообщениям жителей, берег Солдатского пляжа также усыпан членистоногими.
Напомним, данное явление не первый год наблюдают жители Актау. Экологи уверяют, причин для паники нет, само явление является природным. Раки после зимы ослаблены и самостоятельно не могут вернуться в море.
Раков выбрасывает каждую весну. Выбрасывает из-за штормовой погоды в море.