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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:08

Просмотров: 2705

После шторма побережье Актау усыпано раками

Жительница Актау сняла на видео выброшенных на берег раков.

Кадр видео
Сегодня, 10 марта, на берег Каспия после шторма вынесло сотни раков.

Жительница Актау сняла видео, на кадрах которого видно, что пляж в районе 1 микрорайона буквально усыпан морскими обитателями. По сообщениям жителей, берег Солдатского пляжа также усыпан членистоногими.



Напомним, данное явление не первый год наблюдают жители Актау. Экологи уверяют, причин для паники нет, само явление является природным. Раки после зимы ослаблены и самостоятельно не могут вернуться в море.

Раков выбрасывает каждую весну. Выбрасывает из-за штормовой погоды в море.



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Комментарии ( 4 )

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  • rastolkuy
  • montgomery
 Земляк (Посетители) Сегодня, 19:51
Да чктам есть? Мелочь. крупняк не успевает вырасти.. Эеологи не че страшного!! каждый год гибнут тысячами а у них не че страшного.
 
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  • Daulet201999
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 17:35
Цитата: GIBSON.SG
Да пусть кому надо возьмёт.

Кто-то на этом ещё деньги сделает. Завтра на "Волне" будут пихать по штуке (1000тг.) за десяток... draznilka Хотя, раз тайна раскрыта, то цена упадёт в двое crazy
 
-2
  • leo529
  • rastolkuy
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Daulet201999
 GIBSON.SG (Посетители) Сегодня, 17:10
strana.kz,
Да пусть кому надо возьмёт. Всёравно они сами в море не могут вернуться, так как ослабленны. А если остануться на берегу, то начнуть гнить и появится вонь.
 
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  • Kain-Livesy
  • leo529
  • StarlightDragon
  • Daulet201999
  • Empro
  • rastolkuy
  • montgomery
  • Ну Ну
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:48
зря вы это показали ) надо было автору тихо всех вернуть в среду)
 
 

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