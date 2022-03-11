Подарок или контрабанда? В аэропорту Актау выявлены факты незаконного провоза ювелирных изделий

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С начала текущего года при проведении в международном аэропорту Актау таможенного контроля пассажирских рейсов Стамбул – Актау сотрудниками таможенного поста «Ауежай – Актау» были выявлены семь фактов незаконного провоза через таможенную границу евразийского экономического союза (ЕАЭС) ювелирных изделии.



- Граждане проследовали через «зеленый» коридор, тем самым заявляя об отсутствии у них товаров, подлежащих письменному декларированию. В ходе проведения таможенного досмотра багажа среди личных вещей в чемоданах выявлялись ювелирные изделия – серьги, кулоны, кольца и браслеты общим количеством (по семи фактам) – 1063 штуки. В своих объяснениях граждане пояснили, что приобрели украшения в подарок знакомым. Реальную стоимость ювелирных изделий установит экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством, - сообщили в департаменте государственных доходов Мангистауской области.