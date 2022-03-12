В селе Жетыбай запущена канализационная очистная установка

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На сегодняшний день, по словам акима, ведутся конкурсные работы по передаче данной установки в доверительное управление.



- По селу Мунайшы ведется работа по утверждению тарифа на проведение и ввод в эксплуатацию канализационной системы до частной канализационной установки. По селу Курык проведена канализационная система, в настоящее время запущены очистные сооружения мощностью до 200 кубических метров в сутки, - сказал Кыдырберды Беков, аким Каракиянского района.