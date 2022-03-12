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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:47

Просмотров: 683

Многодетная мать стоит 10 лет в очереди на жилье в Актау: чиновников могут привлечь к уголовной ответственности

Суд обязал городской акимат в течение месяца поставить многодетную мать с четырьмя детьми в очередь на жилье, сообщает пресс-служба областного суда.

Фото из доступных источников
По материалам дела, многодетная мать в 2012 году после развода с мужем осталась одна с четырьмя несовершеннолетними детьми. Она обратилась в акимат с заявлением о включении ее в очередь для получения жилья из государственного жилищного фонда. Заявление было рассмотрено жилищной комиссией акимата Актау. Ее включили в очередь по категории «неполная семья». На протяжении 10 лет она состояла в очереди. После этого узнала, что включена в очередь по категории «неполная семья», тогда как она просила указать, что у нее «многодетная семья».

При правильном включении в очередь она уже могла бы получить жилье. Женщина обратилась в городской акимат, где ей сообщили, что она виновата сама.

После этого многодетная мать направилась с иском в специализированный межрайонный административный суд Мангистауской области.

Все необходимые документы 10-летней давности, имеющие значение для правильного разрешения спора, судом были истребованы из архивов соответствующих органов.

Суд вынес вердикт, удовлетворив иск, и обязал городской акимат поставить женщину с детьми в очередь по категории «Многодетная семья», начиная с 2012 года.

- По выявленным нарушениям судом вынесено частное определение в адрес акима Актау. Для исполнения судебного решения судом предоставлен месячный срок со дня вступления в законную силу. Исполнение решения суда контролирует сам суд. В случае неисполнения судом будут приняты процессуальные меры принуждения вплоть до привлечения к уголовной ответственности, - сообщили в областном суде.



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Комментарии ( 1 )

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  • ММА
  • Ingul
 Бродяга (Посетители) Сегодня, 19:07
Давно пора их ВСЕХ чинушь привлечь к уголовной ответственности за разные деяния. Как говорится образно ещё вчера нужно было сделать.
 
 

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