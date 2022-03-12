Несуществующие квартиры сдавал в столице аферист из Мангистау

- В последнее время наблюдается рост афер. В столице усилены меры по борьбе с мошенничеством, в том числе в сети интернет. Полицейскими разработан комплекс мер по противодействию мошенничеству и финансовым пирамидам. Просим граждан проявлять бдительность при оплате за онлайн-услугу и онлайн-покупки. Чтобы не попасться на уловки сетевых мошенников, необходимо удостовериться в наличии предлагаемых услуг или товара, ознакомиться с отзывами интернет-магазина, потребовать у услугодателя или продавца продемонстрировать товар по видеозвонку, сохранять в конфиденциальности ваши персональные данные и реквизиты банковских карт. Также не нужно сообщать их никому, даже сотрудникам банка, так как они не звонят и не собирают сведения. Если вам предложили инвестировать в какой-либо проект, либо обещают приумножить ваши вклады, будьте осторожны, подобные предложения могут быть мошенническими, - сообщили в полиции.

Как установили полицейские, 27-летний житель Мангистауской области обманывал жителей Нур-Султана, сдавая несуществующие жилые площади.У него изъят смартфон, с помощью которого он выкладывал объявления и управлял мобильным банкингом. Доказано 10 эпизодов по статье 190 УК РК (Мошенничество). Общий ущерб составил 1 300 000 тенге. По данному факту проводится досудебное расследование.С начала года на территории столицы зарегистрировано 550 интернет-мошенничеств.