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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:20

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Несуществующие квартиры сдавал в столице аферист из Мангистау

Под предлогом сдачи квартиры местный житель заработал более миллиона тенге, передает информационный портал Polisia.kz.

Фото из доступных источников
Как установили полицейские, 27-летний житель Мангистауской области обманывал жителей Нур-Султана, сдавая несуществующие жилые площади.

У него изъят смартфон, с помощью которого он выкладывал объявления и управлял мобильным банкингом. Доказано 10 эпизодов по статье 190 УК РК (Мошенничество). Общий ущерб составил 1 300 000 тенге. По данному факту проводится досудебное расследование.

С начала года на территории столицы зарегистрировано 550 интернет-мошенничеств.

- В последнее время наблюдается рост афер. В столице усилены меры по борьбе с мошенничеством, в том числе в сети интернет. Полицейскими разработан комплекс мер по противодействию мошенничеству и финансовым пирамидам. Просим граждан проявлять бдительность при оплате за онлайн-услугу и онлайн-покупки. Чтобы не попасться на уловки сетевых мошенников, необходимо удостовериться в наличии предлагаемых услуг или товара, ознакомиться с отзывами интернет-магазина, потребовать у услугодателя или продавца продемонстрировать товар по видеозвонку, сохранять в конфиденциальности ваши персональные данные и реквизиты банковских карт. Также не нужно сообщать их никому, даже сотрудникам банка, так как они не звонят и не собирают сведения. Если вам предложили инвестировать в какой-либо проект, либо обещают приумножить ваши вклады, будьте осторожны, подобные предложения могут быть мошенническими, - сообщили в полиции.



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Комментарии ( 1 )

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Вeселье (Посетители) Сегодня, 12:23
На "крыше" той же встречал такой момент; квартира красивая вся, цена процентов на 30 ниже той, что должна быть. Звонишь, говорит, мол желающих много закиньте мне сейчас залог 20 тысяч. И всё! Больше не отвечает. К концу дня на сайте уже другие похожие объявления с другим номером телефона.
 
 

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