«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 12 Марта
+6...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 510.79 KZT
  • €1 = 560.18 KZT
  • 1 RUB = 4.42 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 19:21

Просмотров: 143

В Актау впервые за три года в СИЗО провели день открытых дверей

В пятницу, 11 марта, вновь открылись двери следственного изолятора для родственников осужденных, отбывающих наказание за преступления небольшой и средней тяжести, раннее не привлекавшихся к ответственности и оставленные в отряде по хозяйственному обслуживанию учреждения. Об этом рассказали в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы Мангистауской области.

Осужденный с мамой. Фото предоставлено пресс-службой ДУИС
Как пояснили в руководстве СИЗО, на основании подготовленных планов по воспитательной работе в следственном изоляторе периодически проводятся мероприятия, приуроченные к празднованию государственных и национальных праздников Республики Казахстан. На этот раз мероприятие посвятили празднику весны и обновления природы - Амалу. Сотрудниками учреждения был организован День открытых дверей.

В СИЗО приехали родители, братья и сестры осужденных. Во время мероприятия родные своими глазами увидели, как живут, работают и проводят свой досуг в учреждении их близкие.

В Актау впервые за три года в СИЗО провели день открытых дверей


- Мероприятие у нас не проводилось в течение трех лет, сейчас у нас все стабилизировалось, в связи с этим мы решили организовать это мероприятие. Этого осужденные долго ждали, родственники ждали, не могли встретиться в течение трех лет, сейчас, надеемся, все встретятся. Около 15 человек подали заявление, - прокомментировал Есболат Аглепесулы, и.о.начальника ДУИС области.

Азамат Абдумуратов поделился, что благодаря частым мероприятиям, организованным руководством СИЗО, он развил в себе талант и научился играть на домбре. После освобождения он мечтает создать лучшие условия для своих любимых. Он уже два года не виделся со своей семьей. Свидания в СИЗО разрешены только по графику, а детям сюда вход вообще воспрещен. В связи с карантином он и вовсе мог видеть своих родных только по скайпу. Но сегодня его пришла навестить мама.

- Я два года не виделся с мамой, и благодаря этому мероприятию мы смогли вновь вместе сесть за большой дастархан и почувствовать себя ближе и уютнее. Я поздравляю всех с Амалом. Любые праздники вне этих стен ощущаются совсем иначе, рядом с семьей чувствуется особое тепло. И теперь у нас появилась возможность встретиться с родными, и вновь ощутить их любовь и поддержку, - поделился Азамат Абдумуратов.

В Актау впервые за три года в СИЗО провели день открытых дверей


Обстановка гостеприимства царила на всей территории режимного учреждения. Праздник Амал наполнен особенным, сокровенным смыслом, и в день открытых дверей был накрыт богатый дастархан. Плов, баурсаки, куырдак, наурыз коже и многое другое по лучшим национальным рецептам было приготовлено в стенах этого учреждения.

- Хочу выразить слова благодарности руководству учреждения за прекрасную возможность увидеться со своим сыном, обнять его, поговорить с ним. После сегодняшнего посещения я буду спокойна за него, я увидела, что условия у него хорошие, что администрация учреждения права его не нарушает, каких-либо незаконных действий со стороны сотрудников учреждения по отношению к нему я не заметила. Пусть такие мероприятия проводят почаще, - сказала Рабига Мынжанова, мать осужденного.

В Актау впервые за три года в СИЗО провели день открытых дверей


День открытых дверей проводится как дополнительный стимул к поведению осужденных, и направлен на укрепление социально полезных связей, подготовку заключенных граждан к адаптации в обществе после освобождения, а также дарит возможность вновь ощутить семейное тепло за большим дастарханом.

В Актау впервые за три года в СИЗО провели день открытых дверей

В Актау впервые за три года в СИЗО провели день открытых дверей



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика