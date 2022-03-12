В Актау впервые за три года в СИЗО провели день открытых дверей

Как пояснили в руководстве СИЗО, на основании подготовленных планов по воспитательной работе в следственном изоляторе периодически проводятся мероприятия, приуроченные к празднованию государственных и национальных праздников Республики Казахстан. На этот раз мероприятие посвятили празднику весны и обновления природы - Амалу. Сотрудниками учреждения был организован День открытых дверей.В СИЗО приехали родители, братья и сестры осужденных. Во время мероприятия родные своими глазами увидели, как живут, работают и проводят свой досуг в учреждении их близкие.- Мероприятие у нас не проводилось в течение трех лет, сейчас у нас все стабилизировалось, в связи с этим мы решили организовать это мероприятие. Этого осужденные долго ждали, родственники ждали, не могли встретиться в течение трех лет, сейчас, надеемся, все встретятся. Около 15 человек подали заявление, - прокомментировал Есболат Аглепесулы, и.о.начальника ДУИС области.Азамат Абдумуратов поделился, что благодаря частым мероприятиям, организованным руководством СИЗО, он развил в себе талант и научился играть на домбре. После освобождения он мечтает создать лучшие условия для своих любимых. Он уже два года не виделся со своей семьей. Свидания в СИЗО разрешены только по графику, а детям сюда вход вообще воспрещен. В связи с карантином он и вовсе мог видеть своих родных только по скайпу. Но сегодня его пришла навестить мама.- Я два года не виделся с мамой, и благодаря этому мероприятию мы смогли вновь вместе сесть за большой дастархан и почувствовать себя ближе и уютнее. Я поздравляю всех с Амалом. Любые праздники вне этих стен ощущаются совсем иначе, рядом с семьей чувствуется особое тепло. И теперь у нас появилась возможность встретиться с родными, и вновь ощутить их любовь и поддержку, - поделился Азамат Абдумуратов.Обстановка гостеприимства царила на всей территории режимного учреждения. Праздник Амал наполнен особенным, сокровенным смыслом, и в день открытых дверей был накрыт богатый дастархан. Плов, баурсаки, куырдак, наурыз коже и многое другое по лучшим национальным рецептам было приготовлено в стенах этого учреждения.- Хочу выразить слова благодарности руководству учреждения за прекрасную возможность увидеться со своим сыном, обнять его, поговорить с ним. После сегодняшнего посещения я буду спокойна за него, я увидела, что условия у него хорошие, что администрация учреждения права его не нарушает, каких-либо незаконных действий со стороны сотрудников учреждения по отношению к нему я не заметила. Пусть такие мероприятия проводят почаще, - сказала Рабига Мынжанова, мать осужденного.День открытых дверей проводится как дополнительный стимул к поведению осужденных, и направлен на укрепление социально полезных связей, подготовку заключенных граждан к адаптации в обществе после освобождения, а также дарит возможность вновь ощутить семейное тепло за большим дастарханом.