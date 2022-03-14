Завышали требования: Чиновников привлекли к ответственности в Мангистау

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Установлено, что при передаче государственного имущества в доверительное управление, а именно: баскетбольный клуб, клуб бокса, волейбольный клуб и другие государственные объекты, в конкурсных документациях завышали требования для субъектов предпринимательства.



Таким образом, ответственные должностные лица ограничивали круг потенциальных участников.



Антимонопольный акт судом признан законным. Иск удовлетворён.



Встречные иски местных исполнительных органов не дали ожидаемых результатов и решения судов оставлены в силе.



На сегодняшний день ответственные должностные лица управления финансов Мангистауской области и акимата Жанаозена привлечены к административной ответственности. Работа в данном направлении продолжается.