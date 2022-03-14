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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:23

Просмотров: 882

Завышали требования: Чиновников привлекли к ответственности в Мангистау

Признаки нарушения антимонопольного законодательства выявили в действиях должностных лиц управления финансов Мангистауской области и акимата Жанаозена. Информацию предоставили в антимонопольном департаменте региона.

Фото из архива Lada.kz
Установлено, что при передаче государственного имущества в доверительное управление, а именно: баскетбольный клуб, клуб бокса, волейбольный клуб и другие государственные объекты, в конкурсных документациях завышали требования для субъектов предпринимательства.

Таким образом, ответственные должностные лица ограничивали круг потенциальных участников.

Антимонопольный акт судом признан законным. Иск удовлетворён.

Встречные иски местных исполнительных органов не дали ожидаемых результатов и решения судов оставлены в силе.

На сегодняшний день ответственные должностные лица управления финансов Мангистауской области и акимата Жанаозена привлечены к административной ответственности. Работа в данном направлении продолжается.



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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 10:54
Многие наши чиновники только и умеют делать что запрещать и не пущать.
 
 

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