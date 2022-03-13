Бесхозное состояние кладбищ в Мангистау: Чиновников обяжут выплачивать штрафы

- Появились лица, превратившие услуги по копке, опусканию тела в могилу, захоронению, оказанию неквалифицированной ритуальной помощи и проведению религиозных обрядов в незаконную предпринимательскую деятельность. Ранее местные исполнительные органы отказались выполнять требование антимонопольного органа, что привело к принятию соответствующих мер в отношении ответственных должностных лиц, - отметили в ведомстве.

Бездействие и полное отсутствие ведомственного контроля со стороны местных исполнительных органов привели к бесхозному состоянию объектов в вверенном им регионе. В частности, виновные в этом ответственные лица акиматов Жанаозена, Тупкараганского, Мангистауского, Каракиянского и Бейнеуского районов.В настоящее время ведётся работа по привлечению к административной ответственности должностных лиц по статье 162 КоАП РК (Невыполнение предписания антимонопольного органа). После этого последуют меры по принуждению исполнения требований антимонопольного органа.Наказание по данной статье предусматривает штраф на физических лиц в размере 50, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 100, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 360, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 1600 месячных расчетных показателей.