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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:37

Просмотров: 416

Морские пехотинцы Мангистау провели учения с боевыми стрельбами

На полигоне «Оймаша» артиллеристы провели учения с боевыми стрельбами из 100-мм противотанковых пушек. Из пушек МТ-12 морские пехотинцы уничтожили бронетехнику условного противника. В этом заключалась главная задача учений. Об этом рассказал Нурбол Шалабаев, руководитель пресс-службы актауского гарнизона.

Момент учений. Фото предоставлено Н.Шалабаевым
«Рапира», как пояснил Нурбол Шалабаев, создана специально для уничтожения бронированных целей.

- Её снаряд на расстоянии до трёх километров пробьёт самую надёжную защиту. При этом противотанковая пушка МТ-12 – надёжное простое и безотказное орудие. Она точечно, буквально снайперскими выстрелами поражает слабые места танков и укрытия противника, - поделился старший лейтенант Ерасыл Мухаметрахым, командир противотанковой батареи.

Основные усилия в ходе занятий, как рассказали в пресс-службе актауского гарнизона, были направлены на подготовку младших командиров, умелому и эффективному применению ими оружия в бою и управлению огнём в ходе боевых действий.

- Все мероприятия боевой учёбы проводятся в Вооруженных силах в рамках реализации поручения президента Казахстана по кардинальному повышению боеспособности армии, - резюмировал Нурбол Шалабаев.



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Комментарии ( 1 )

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Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 15:06
Байрактары надо закупать и много, учить на оператора всех срочников и в школе преподавать. От этих учений и стрельб толку нет, январские события показали что армия просто рассыпется.
 
 

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