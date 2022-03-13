Морские пехотинцы Мангистау провели учения с боевыми стрельбами

Момент учений. Фото предоставлено Н.Шалабаевым

«Рапира», как пояснил Нурбол Шалабаев, создана специально для уничтожения бронированных целей.



- Её снаряд на расстоянии до трёх километров пробьёт самую надёжную защиту. При этом противотанковая пушка МТ-12 – надёжное простое и безотказное орудие. Она точечно, буквально снайперскими выстрелами поражает слабые места танков и укрытия противника, - поделился старший лейтенант Ерасыл Мухаметрахым, командир противотанковой батареи.



Основные усилия в ходе занятий, как рассказали в пресс-службе актауского гарнизона, были направлены на подготовку младших командиров, умелому и эффективному применению ими оружия в бою и управлению огнём в ходе боевых действий.



- Все мероприятия боевой учёбы проводятся в Вооруженных силах в рамках реализации поручения президента Казахстана по кардинальному повышению боеспособности армии, - резюмировал Нурбол Шалабаев.