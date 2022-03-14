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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:26

Просмотров: 444

Дыру в асфальте с февраля ликвидируют коммунальщики в Актау

Будут проведены работы по благоустройству данного участка, сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Кадр видео
Как говорит житель 13 микрорайона Артём, за домом №2 в феврале образовался провал в асфальте. Уже прошло более двух недель, но проблему так и не устранили.

- Коммунальщики, когда вы заделаете эту дыру? Или ожидаете, пока кто-то в нее провалится? - жалуется Артём.


В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что провал образовался в результате порыва на тепловых сетях.

- На сегодняшний день порыв устранён, 14 марта будут проведены работы по благоустройству, - заверили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».





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