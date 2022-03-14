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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:25

Просмотров: 1757

В числе первых призывников из Актау в армию отправился сын военкома

В субботу, 12 марта, 16 мангистауских новобранцев весеннего призыва отправились служить в Пограничную службу КНБ РК Атырауского департамента по делам обороны. Среди призывников был и Алижан Кызыкбай, старший из двух сыновей начальника управления по делам обороны Актау Талгата Нургазиева. Об этом сообщил Нурбол Шалабаев, руководитель пресс-службы Актауского гарнизона.

Отец и сын. Фото предоставлено Н.Шалабаевым
Алижан Кызыкбай был призван из колледжа, где он учится по специальности «Юриспруденция».

- В феврале новобранцу исполнилось 18 лет. Алижан изъявил огромное желание служить в рядах Вооружённых Сил, взял академический отпуск, чтобы выполнить долг перед Родиной. Призывник отбыл первым десантом в числе 16 мангистаусцев. Они призваны в команду 101, предназначенную для департамента пограничной службы Атырауской области. Как и отец, молодой человек намерен связать свою судьбу с армией после завершения срочной службы, - рассказал Нурбол Шалабаев.

По словам Нурбола Шалабаева, в эти дни идёт отправка мангистауских призывников в Пограничную службу КНБ РК. Затем часть призывников отправится в ряды Вооружённых Сил Казахстана и Национальной гвардии.

Всего во время весеннего призыва из Мангистау планируется отправить порядка 700 новобранцев.



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