Деревья спилили в Актау для строительства: Владелица участка обязалась высадить 30 саженцев

- Деревья не были спилены, а со специалистами ботанического сада были пересажены, - заявили в акимате.

По данному адресу, как сообщили чиновники, через электронное лицензирование поступило официальное обращение с прикреплением всех необходимых законных документаций.В городской администрации предоставили нотариальное обязательство о посадке 30 саженцев взамен трёх пересаженных деревьев.Напомним, 6 марта около полудня несколько мужчин начали спиливать верхнюю часть здорового дерева за домом №20. Крупные ветки они складывали в припаркованную ГАЗель. После того, как один из жильцов возмутился самовольными действиями неизвестных, мужчины уехали.Спустя неделю деревья полностью спилили для строительства.