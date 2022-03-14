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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:22

Просмотров: 565

Деревья спилили в Актау для строительства: Владелица участка обязалась высадить 30 саженцев

На жалобу жильцов по поводу спила фруктовых деревьев за домом №20 в 8 микрорайоне ответили в городском акимате.

Фото жителей 8 микрорайона
По данному адресу, как сообщили чиновники, через электронное лицензирование поступило официальное обращение с прикреплением всех необходимых законных документаций.

- Деревья не были спилены, а со специалистами ботанического сада были пересажены, - заявили в акимате.


В городской администрации предоставили нотариальное обязательство о посадке 30 саженцев взамен трёх пересаженных деревьев.

Деревья спилили в Актау для строительства: Владелица участка обязалась высадить 30 саженцев


Напомним, 6 марта около полудня несколько мужчин начали спиливать верхнюю часть здорового дерева за домом №20. Крупные ветки они складывали в припаркованную ГАЗель. После того, как один из жильцов возмутился самовольными действиями неизвестных, мужчины уехали.

Деревья спилили в Актау для строительства: Владелица участка обязалась высадить 30 саженцев


Спустя неделю деревья полностью спилили для строительства.




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Комментарии ( 4 )

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ak12 (Посетители) Сегодня, 12:57
Деревья не были спилены, а со специалистами ботанического сада были пересажены, - заявили в акимате Глухая отмазка.Никак не придерешся.Кто нибудь, когда нибудь, этих специалистов видел?
 
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Феникс (Посетители) Сегодня, 12:24
Скоро уже анализы сдавать некому будет, потому что все задохнутся от нехватки кислорода. Где штраф или с них взять нечего кроме анализов? Что за тенденция такая вырубать, а сохранить не пробовали, ведь можно было бы оформить вход с деревьями. Летом тень, весной красивое цветение. Что плохого то в деревьях, что за паранойя всё вырубать?
 
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  • Феникс
  • Бродяга
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 11:40
- Деревья не были спилены, а со специалистами ботанического сада были пересажены, - заявили в акимате.

Опять акимат нагло врёт! foo Даже "Обязательство" внимательно не могли прочитать, где владелица участка сама чёрным по белому указала: "...взамен вырубленных деревьев..."
 
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  • Феникс
  • ak12
 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:00
Как все просто решается: пообещала воткнуть в землю 30 прутиков - и вопрос решен.
А где штраф?
Деревья надо не посадить, а вырастить.
Для этого их надо лет десять поливать.
 
 

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