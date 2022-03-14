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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:54

Просмотров: 530

«Огонь единства» зажгли на горе Отпан в Мангистау

В Мангистау началось празднование Амал мейрамы. В историко-культурном комплексе «Адай ата - Отпан тау» 13 марта состоялась церемония зажжения «Огня единства», сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
Ежегодно мангистаусцы отмечают Амал мейрамы на священной горе Отпан. В праздновании принял участие аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.

«Огонь единства» зажгли на горе Отпан в Мангистау


Глава региона поздравил всех жителей Мангисту с этим светлым праздником, отметив символичность «Огня единства», которая выражена в сплоченности, согласии, патриотизме, любви к родине и преданности к своим истокам.

- Огонь на вершине зажигается в первую очередь, как дань памяти предкам, отдавшим свои жизни на пути к свободе, к суверенитету нашей страны. Он символизирует единение народа. Как говорил президент страны, Касым-Жомарт Токаев - провозгласив независимость мы исполнили многовековую мечту наших предков. Пусть наш путь, который испокон веков был началом обновления и созидания, опорой страны и единства, благополучия и процветания, принесет стране успех. Пусть сегодняшний «Огонь единства» станет символом нашей сплоченности. Не делясь на рода, жузы, национальности - все мы преданно служим нашей общей родине. С праздником Амал! Пусть наше единство будет крепким,а независимость - вечной основой государства, - сказал аким области Нурлан Ногаев.



Праздник Амал несет большой духовный смысл. В это время жители благодарят предков за то, что проводили зиму без потерь в семье и хозяйстве, поздравляют друг друга с приходом весны и прощают обиды.

«Огонь единства» зажгли на горе Отпан в Мангистау


«Огонь единства» зажгли на горе Отпан в Мангистау


«Огонь единства» зажгли на горе Отпан в Мангистау


«Огонь единства» зажгли на горе Отпан в Мангистау


Традиция зажигать огонь на самой высокой вершине Мангистау идет из глубины истории, когда казахи, видя приближение врага, подавали сигнал, чтобы собрать воинов и дать им отпор. С 2008 года на Отпан тау стали праздновать Амал мерекесі. Теперь огонь зажигают во время праздника, в память о предках. Он символизирует единение народа.

В ходе мероприятия прошли чтения Корана в память о погибших во время январских событий. Аксакалы региона традиционно зачитали послание к казахстанцам, призывая народ к единству и миру.



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Комментарии ( 1 )

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motor (Посетители) Сегодня, 15:45
Надуманный праздник,неофициальный, редко попадает на выходные. Каждый год собираютя денеги на это трожество и все ради пантов. Лучше бы корм или травы голодающим скотам на эти деньги купить, хоть польза бы была.
 
 

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