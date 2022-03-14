В Мангистау ревакцинацию прошли более 41 тысячи человек

Фото пресс-службы ведомства

По словам Аскара Сагимбаева, в числе прошедших ревакцинацию 6395 медицинских работников, 1059 государственных служащих, 4836 представителей силовых структур, 3015 производственных работников. В этом списке также 2182 вахтовика, 7105 педагогов, 415 работников центров обслуживания населения, 192 работника железных дорог.



Аскар Сагимбаев также отметил, что в списке прошедших ревакцинацию 427 беременных женщины, 974 человека старше 50 лет, 306 человек, состоящих на учёте «Д» и 1162 студента.



- В целом, в регионе сейчас используются российские вакцины «Sputnik V», «QazVac», «Синовак вероселл», «CoronaVac», «Рfizer». Так, первым компонентом привиты 224 914 (57,9 процентов), а вторым - 206 937 (53,3 процента) человек. Ревакцинация проводится в 25 поликлиниках области, - рассказал Аскар Сагимбаев.



Также он добавил, что по данным на 14 марта в области не зарегистрировано ни одного случая коронавируса.