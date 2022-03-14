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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:30

Просмотров: 8

Интерьер по-казахски: В перинатальном центре Актау открыли родильную палату с национальным колоритом

В преддверии праздника Амал в областном перинатальном центре «Мать и дитя» открыли родовую комнату в казахском стиле. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона.

Фото пресс-службы ведомства
Эта идея принадлежит коллективу перинатального центра. По словам пресс-службы управления здравоохранения региона, родильная палата в национальном стиле получилось простой и уютной.

Интерьер по-казахски: В перинатальном центре Актау открыли родильную палату с национальным колоритом


Интерьер по-казахски: В перинатальном центре Актау открыли родильную палату с национальным колоритом


- И это хорошо, ведь каждая роженица в такие дни находится в психоэмоциональном состоянии. По сути, большинство рожениц – это невестки какой-то семьи. Здесь, в комнате, создается впечатление, что мы нашли связь с историей нашей нации и стремимся воспитывать своих детей в духе национальных традиций, - отметила Жапырак Епенова, директор областного центра «Мать и дитя».

С ее слов родильный зал полностью оборудован техническими средствами. При этом в нем гармонично сочетаются современный тренд и древний быт казахов: сакральный шанырак, внутреннее убранство юрты, канат, бакан, казан, домбра – каждая эта вещь выполнена с сохранением красоты орнамента и символизирует национальные традиции и культуру.

Интерьер по-казахски: В перинатальном центре Актау открыли родильную палату с национальным колоритом


Интерьер по-казахски: В перинатальном центре Актау открыли родильную палату с национальным колоритом


- Вы также найдете в этой комнате веревку и шнур – их в старину использовали при родах, узорчатое одеяло и подушку, образ счастливой матери, которая взяла своего ребенка на руки. Все атрибуты созданы таким образом, чтобы не причинять вреда беременной женщине. Их при этом можно протирать, стирать, стерилизовать, - добавила Жапырак Епенова.



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