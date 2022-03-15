В Актау под автомобилем провалилась земля

Сегодня, 15 марта, возле 17 дома в 14 микрорайоне под землю провалился припаркованный автомобиль.Из ямы машину удалось вытащить с помощью эвакуатора. По словам очевидцев, повреждения у автомобиля незначительные.В ГКП «КЖСА» проинформировали, что по данному адресу произошел порыв на трубопроводе питьевой воды.- В данный момент ведутся работы по устранению порыва, - сообщили в коммунальной службе.