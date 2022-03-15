Акимат Мангистау: дефицита сахара в регионе нет

По данным отдела торговли и мониторинга цен управления предпринимательства региона, рост цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) с начала года составил три процента.По словам Али Сарсенова, 85 процентов продовольственных товаров в область завозится из других регионов и зарубежных стран. Он рассказал о текущей ситуации на рынке по сахару.- В последние дни в социальных сетях распространяется информация о дефиците и подорожании сахара. По этой причине 14 марта был организован пресс-тур по осмотру складов регионального стабилизационного фонда, ТОО «Анвар» и «Дина», а также крупных торговых сетей в Актау на наличие сахара. В настоящее время в стабфонде хранится 421 тонна сахара, в пути находятся 340 тонн (прибытие ожидается в течение 10 дней). Дефицита сахара не имеется. Сахар реализуется во всех торговых точках города, - сказал чиновник.Али Сарсенов заявил, что средняя цена по области за один кг сахара составляет 295 тенге.- Со всеми предпринимателями, занимающимися реализацией, ведутся разъяснительные работы по недопущению спекулятивных действий на рынке продовольственных товаров. Вместе с тем, 11 марта комиссией по реализации механизмов стабилизации цен на СЗПТ принято решение об осуществлении интервенции сахара в объеме 136 тонн торговым сетям (265 тенге за 1 кг), - пояснил Али Сарсенов.Чиновник также отметил, что в настоящее время ТОО «Саукымбек» заключил договор с АО «Продкорпорация» на поставку порядка 24 000 тонн зерна для производства муки и отрубей.По данным статистики, средняя цена на муку первого сорта в регионе составляет 257 тенге за один кг.Между акиматом области и ТОО «Саукымбек» был заключен меморандум о сдерживании цен на муку первого сорта в размере 135 тенге марки «Мунайлы» и 150 тенге марки «Каспий».- Для жителей области еженедельно организуются ярмарки сельхозтоваропроизводителей и оптовых поставщиков. С начала года проведено 70 таких ярмарок. Подписаны 436 меморандумов с крупными и мелкими торговыми организациями по недопущению необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары. Владельцам 1589 продуктовых магазинов «у дома» вручены уведомительные письма о недопущении свыше 15 процентов надбавки на СЗПТ согласно Закону РК «О регулировании торговой деятельности. В целях повышения ценовой доступности реализуется проект «Народный контроль». По региону создано 53 мониторинговые группы, в которых задействовано более 400 активных членов группы. Мониторинговые группы проводят мониторинг дважды в неделю, 60 процентов групп состоят из депутатов и общественных активистов разного уровня, а также сельских акимов и других государственных служащих, - сказал Али Сарсенов.