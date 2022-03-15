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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:02

Просмотров: 662

Акимат Мангистау: дефицита сахара в регионе нет

Жителей Мангистау не паниковать относительно роста цен на продукты и дефицита на сахар призвал руководитель отдела торговли управления предпринимательства и торговли Мангистауской области Али Сарсенов, передает центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
По данным отдела торговли и мониторинга цен управления предпринимательства региона, рост цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) с начала года составил три процента.

По словам Али Сарсенова, 85 процентов продовольственных товаров в область завозится из других регионов и зарубежных стран. Он рассказал о текущей ситуации на рынке по сахару.

Акимат Мангистау: дефицита сахара в регионе нет


- В последние дни в социальных сетях распространяется информация о дефиците и подорожании сахара. По этой причине 14 марта был организован пресс-тур по осмотру складов регионального стабилизационного фонда, ТОО «Анвар» и «Дина», а также крупных торговых сетей в Актау на наличие сахара. В настоящее время в стабфонде хранится 421 тонна сахара, в пути находятся 340 тонн (прибытие ожидается в течение 10 дней). Дефицита сахара не имеется. Сахар реализуется во всех торговых точках города, - сказал чиновник.

Али Сарсенов заявил, что средняя цена по области за один кг сахара составляет 295 тенге.

Акимат Мангистау: дефицита сахара в регионе нет


- Со всеми предпринимателями, занимающимися реализацией, ведутся разъяснительные работы по недопущению спекулятивных действий на рынке продовольственных товаров. Вместе с тем, 11 марта комиссией по реализации механизмов стабилизации цен на СЗПТ принято решение об осуществлении интервенции сахара в объеме 136 тонн торговым сетям (265 тенге за 1 кг), - пояснил Али Сарсенов.

Чиновник также отметил, что в настоящее время ТОО «Саукымбек» заключил договор с АО «Продкорпорация» на поставку порядка 24 000 тонн зерна для производства муки и отрубей.

По данным статистики, средняя цена на муку первого сорта в регионе составляет 257 тенге за один кг.

Между акиматом области и ТОО «Саукымбек» был заключен меморандум о сдерживании цен на муку первого сорта в размере 135 тенге марки «Мунайлы» и 150 тенге марки «Каспий».

- Для жителей области еженедельно организуются ярмарки сельхозтоваропроизводителей и оптовых поставщиков. С начала года проведено 70 таких ярмарок. Подписаны 436 меморандумов с крупными и мелкими торговыми организациями по недопущению необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары. Владельцам 1589 продуктовых магазинов «у дома» вручены уведомительные письма о недопущении свыше 15 процентов надбавки на СЗПТ согласно Закону РК «О регулировании торговой деятельности. В целях повышения ценовой доступности реализуется проект «Народный контроль». По региону создано 53 мониторинговые группы, в которых задействовано более 400 активных членов группы. Мониторинговые группы проводят мониторинг дважды в неделю, 60 процентов групп состоят из депутатов и общественных активистов разного уровня, а также сельских акимов и других государственных служащих, - сказал Али Сарсенов.



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Комментарии ( 4 )

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Кари (Посетители) Сегодня, 16:09
Почему во всех Данах цены разные на один и тот же товар? в 11 мкр. например больше скидок бывает, в 12 такого нет
 
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  • Daulet201999
 Имярек (Посетители) Сегодня, 16:01
Акимат Мангистау: дефицита сахара в регионе нет
Как и сахара в самих магазинах!
Налицо сговор коррупцонный

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Daulet201999
 tolk (Посетители) Сегодня, 15:49
А Узенский сахарный завод? Не ? Не слышали?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • tolk
  • Daulet201999
 Неравнодушный (Посетители) Сегодня, 15:37
Брехня! Сегодня утром был в двух "Данах" (3а и 12а), сахара нет, никакого! Это, как с долларом - курс есть, а банкнот нет.
 
 

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