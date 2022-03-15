С 16 марта SCAT запускает дополнительные рейсы из Актау в Москву

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Нынешняя социально-политическая ситуация не может не сказаться на состоянии индустрии авиаперевозок. Некоторые авиакомпании вынуждены приостановить рейсы в Россию из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов. Уже отменено или приостановлено более 150 рейсов между Казахстаном и Россией.
По данным, предоставленным крупнейшим онлайн-тревел-агентством Aviata, на сегодняшний день рейсы в Россию совершают несколько авиакомпаний.
По данным Tengritravel.kz, с 16 марта SCAT запускает рейсы из Актау в Москву и обратно. Самолеты будут летать по средам и субботам.
Помимо этого, авиакомпания летает из Актау в Грозный - по вторникам и в Махачкалу - по субботам.
С 15 марта авиакомпания запускает новый рейс из Нур-Султана и Алматы в Москву и обратно. Из столицы самолеты будут летать по вторникам, средам и пятницам, из Алматы - по вторникам и субботам. Позже рейсы из Нур-Султана и Алматы будут выполняться ежедневно.
Рейсы из Шымкента в Москву выполняются по средам. С 20 марта авиакомпания запускает дополнительную частоту по воскресеньям, а в апреле - до трех рейсов в неделю.
Авиакомпания Qazaq Air
Авиакомпания летает в Екатеринбург, Омск и Новосибирск из Нур-Султана и в Казань из Актобе.
- Из Нур-Султана в Екатеринбург - по вторникам, четвергам и воскресеньям. Из Екатеринбурга в Нур-Султан - по понедельникам, вторникам и четвергам.
- Из Нур-Султана в Омск и обратно - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
- Из Нур-Султана в Новосибирск - по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Из Новосибирска в Нур-Султан - по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам.
- Из Актобе в Казань и обратно - по понедельникам и четвергам.
Авиакомпания Uzbekistan Airways
Uzbekistan Airways увеличивает частоту рейсов в Россию из Ташкента:
- в Казань и обратно - по средам и воскресеньям;
- в Санкт-Петербург и обратно - каждый день, кроме субботы;
- в Новосибирск и обратно - каждый день, кроме четверга и воскресенья;
- во Владивосток и обратно - по субботам.
Также введены дополнительные рейсы из Ургенча в Санкт-Петербург и обратно 17, 20, 23, 28, 31 марта.
Пассажиры отмененных рейсов могут вернуть стоимость билетов по месту приобретения. Пользователи, купившие авиабилеты в приложении Aviata или на сайте aviata.kz, могут оформить возврат полной стоимости авиабилетов на отмененные рейсы за несколько минут в личном кабинете.
По данным, предоставленным крупнейшим онлайн-тревел-агентством Aviata, на сегодняшний день рейсы в Россию совершают несколько авиакомпаний.
По данным Tengritravel.kz, с 16 марта SCAT запускает рейсы из Актау в Москву и обратно. Самолеты будут летать по средам и субботам.
Помимо этого, авиакомпания летает из Актау в Грозный - по вторникам и в Махачкалу - по субботам.
С 15 марта авиакомпания запускает новый рейс из Нур-Султана и Алматы в Москву и обратно. Из столицы самолеты будут летать по вторникам, средам и пятницам, из Алматы - по вторникам и субботам. Позже рейсы из Нур-Султана и Алматы будут выполняться ежедневно.
Рейсы из Шымкента в Москву выполняются по средам. С 20 марта авиакомпания запускает дополнительную частоту по воскресеньям, а в апреле - до трех рейсов в неделю.
Авиакомпания Qazaq Air
Авиакомпания летает в Екатеринбург, Омск и Новосибирск из Нур-Султана и в Казань из Актобе.
- Из Нур-Султана в Екатеринбург - по вторникам, четвергам и воскресеньям. Из Екатеринбурга в Нур-Султан - по понедельникам, вторникам и четвергам.
- Из Нур-Султана в Омск и обратно - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
- Из Нур-Султана в Новосибирск - по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Из Новосибирска в Нур-Султан - по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам.
- Из Актобе в Казань и обратно - по понедельникам и четвергам.
Авиакомпания Uzbekistan Airways
Uzbekistan Airways увеличивает частоту рейсов в Россию из Ташкента:
- в Казань и обратно - по средам и воскресеньям;
- в Санкт-Петербург и обратно - каждый день, кроме субботы;
- в Новосибирск и обратно - каждый день, кроме четверга и воскресенья;
- во Владивосток и обратно - по субботам.
Также введены дополнительные рейсы из Ургенча в Санкт-Петербург и обратно 17, 20, 23, 28, 31 марта.
Пассажиры отмененных рейсов могут вернуть стоимость билетов по месту приобретения. Пользователи, купившие авиабилеты в приложении Aviata или на сайте aviata.kz, могут оформить возврат полной стоимости авиабилетов на отмененные рейсы за несколько минут в личном кабинете.
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