Саженцы туи высадили в сквере Актау

Фото предоставили в городском акимате
Участниками посадки саженцев сегодня, 16 марта, стали члены Ассамблеи народа Казахстана, молодежь, работники акимата города.
Всего на территории сквера было высажено 90 хвойных деревьев.
Напомним, вместо погибших тополей в выдолбленные в камне лунки чиновники планируют высадить сосны, напротив ЖК «Green Park» в 17 микрорайоне.
Всего на территории сквера было высажено 90 хвойных деревьев.
Напомним, вместо погибших тополей в выдолбленные в камне лунки чиновники планируют высадить сосны, напротив ЖК «Green Park» в 17 микрорайоне.
Оставьте свой комментарий первым.