«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 16 Марта
+4...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 508.94 KZT
  • €1 = 559.02 KZT
  • 1 RUB = 4.73 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:50

Просмотров: 11

Состояние дорог проверили эксперты в Мангистау

Проверку качества автомобильных дорог области в зимний период провели специалисты Мангистауского филиала национального центра качеств дорожных активов.

Фото предоставили в Мангистауском филиале национального центра качеств дорожных активов
С января 2022 года была проведена 21 выездная проверка.

Работы велись на участке от 13 до 72 километра дороги Актау-Курык, от 210 до 786 километра автодороги Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау и по направлению Жетыбай-Жанаозен-Кендерли-граница Республики Туркменистан от 0 до 229 километра. Также от 0 до 85 километра дороги Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан.

Состояние дорог проверили эксперты в Мангистау


Отобрано и проанализировано 13 проб песочно-солевой смеси. Нарушений не обнаружено, как говорят инженеры по качеству автодорог.

Состояние дорог проверили эксперты в Мангистау


- В настоящее время ведутся капитальные ремонты на участке от 0 до 40 километра дороги Курык-Жетыбай, а также от 40 до 64 километра этого же участка. Также были проведены четыре выездных проверки по определению качества дорожно-строительных материалов и строительных работ. Было отобрано 25 проб. При анализе в лаборатории дефектов не обнаружили. Отмечу, что определение текущего состояния автомобильных дорог в зимний период проводится совместно с сотрудниками национального предприятия «Казахавтожол», - рассказала эксперт Мангистауского филиала Гульжамал Тажибаева.


Состояние дорог проверили эксперты в Мангистау



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика