Состояние дорог проверили эксперты в Мангистау

- В настоящее время ведутся капитальные ремонты на участке от 0 до 40 километра дороги Курык-Жетыбай, а также от 40 до 64 километра этого же участка. Также были проведены четыре выездных проверки по определению качества дорожно-строительных материалов и строительных работ. Было отобрано 25 проб. При анализе в лаборатории дефектов не обнаружили. Отмечу, что определение текущего состояния автомобильных дорог в зимний период проводится совместно с сотрудниками национального предприятия «Казахавтожол», - рассказала эксперт Мангистауского филиала Гульжамал Тажибаева.

С января 2022 года была проведена 21 выездная проверка.Работы велись на участке от 13 до 72 километра дороги Актау-Курык, от 210 до 786 километра автодороги Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау и по направлению Жетыбай-Жанаозен-Кендерли-граница Республики Туркменистан от 0 до 229 километра. Также от 0 до 85 километра дороги Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан.Отобрано и проанализировано 13 проб песочно-солевой смеси. Нарушений не обнаружено, как говорят инженеры по качеству автодорог.