«Охота» на мигрантов в Мангистау: граждан Турции и Узбекистана выдворили из страны

- С начала года было выявлено 40 иностранцев, совершивших административное правонарушение по данной статье. Из них решением судебных органов 15 человек были выдворены за пределы Казахстана. В основном правонарушителями являются граждане Турции и Республики Узбекистан, - сообщил капитан полиции Еркинбек Болтеков.

В ходе проведения республиканского ОПМ «Мигрант» с 10 по 17 марта сотрудники отдела миграционной службы привлекли к административной ответственности 15 иностранных граждан по статье 517 КоАП РК (Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения).