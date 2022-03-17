На миллион тенге оштрафовали госслужащих в Мангистау

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Токтамыс Жумагулов рассказал, что в 2021 году в отношении государственных служащих возбуждено 33 административных дела, взыскано штрафов на сумму 1 210 555 тенге. Наибольшее количество правонарушений зарегистрировано в сфере земельных отношений, архитектуры и строительства, жилищно-коммунальной и предпринимательской деятельности.



- От граждан поступило 28 обращений, из них рассмотрено 19. Девять обращений направлены в иной орган в зависимости от его компетенции. По 18 обращениям (внеплановые, аналитические) проведены проверки, защищены права девяти человек. Наиболее востребованными сферами являются «жилищно-коммунальное хозяйство» (8 заявлений) и «земельные отношения» (4 заявления). Всего в ходе проверок выявлено 1246 нарушений. Нарушения сроков среди наиболее распространённых нарушений 160 или 12,7 процента. Часть 1,2 статьи 465 КоАП РК, «Нарушение сроков оказания государственной услуги, в связи с чем составлен административный протокол. Если есть другие нарушения, привлекаем к дисциплинарной ответственности. В 33 протоколах госслужащие признали свою вину, сами с этим согласились и оплатили штрафы, - сказал Токтамыс Жумагулов.