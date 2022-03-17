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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:24

Просмотров: 433

На миллион тенге оштрафовали госслужащих в Мангистау

Об этом на брифинге в областном Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель департамента агентства РК по делам государственной службы по Мангистауской области Токтамыс Жумагулов.

Иллюстративное фото из открытых источников
Токтамыс Жумагулов рассказал, что в 2021 году в отношении государственных служащих возбуждено 33 административных дела, взыскано штрафов на сумму 1 210 555 тенге. Наибольшее количество правонарушений зарегистрировано в сфере земельных отношений, архитектуры и строительства, жилищно-коммунальной и предпринимательской деятельности.

- От граждан поступило 28 обращений, из них рассмотрено 19. Девять обращений направлены в иной орган в зависимости от его компетенции. По 18 обращениям (внеплановые, аналитические) проведены проверки, защищены права девяти человек. Наиболее востребованными сферами являются «жилищно-коммунальное хозяйство» (8 заявлений) и «земельные отношения» (4 заявления). Всего в ходе проверок выявлено 1246 нарушений. Нарушения сроков среди наиболее распространённых нарушений 160 или 12,7 процента. Часть 1,2 статьи 465 КоАП РК, «Нарушение сроков оказания государственной услуги, в связи с чем составлен административный протокол. Если есть другие нарушения, привлекаем к дисциплинарной ответственности. В 33 протоколах госслужащие признали свою вину, сами с этим согласились и оплатили штрафы, - сказал Токтамыс Жумагулов.



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Комментарии ( 2 )

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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 17:14
Цитата: cas277cas
Их(чиновников и госслужащих) хоть на миллиард штрафуй- они этого даже и не заметят...

не все чиновники миллиарды получают или воруют.
Есть и простые исполнители, для которых такие штрафы равносильны потери зарплаты за месяц.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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cas277cas (Посетители) Сегодня, 16:44
Их(чиновников и госслужащих) хоть на миллиард штрафуй- они этого даже и не заметят...
 
 

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