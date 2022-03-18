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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Вчера, 17:55

Просмотров: 2201

Назначен руководитель управления рыбного хозяйства Мангистауской области

Распоряжением акима области Нурлана Ногаева сегодня, 18 марта, руководителем управления рыбного хозяйства Мангистауской области назначен Арман Мулдашев.

Фото пресс-службы акимата Мангистауской области
Арман Мулдашев окончил в 2003 году Атырауский университет им.Х. Досмухамедова, в 2012 году Западно - Казахстанский инженерно-гуманитарный университет, в 2020 году - Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем, обучался в высших учебных заведениях по специальностям: юриспруденция, таможенное дело, государственное и местное управление.

Трудовую деятельность начал в 2007 году поставщиком в товариществе с ограниченной ответственностью «Ак-Жайык».

В 2010 году был ведущим специалистом отдела Махамбетской рыбной инспекции.

В 2013-2014 годах работал руководителем отдела государственного учреждения «Урало-Каспийская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства».

В 2014 году - заместителем руководителя данного учреждения.

С 2014 по 2021 годы работал заместителем руководителя инспекции республиканского государственного учреждения «Атырауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира».

С 2021 года по настоящее время работал заместителем руководителя Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

Нурлан Ногаев дал ряд конкретных поручений новому руководителю управления, касающихся развития рыбного хозяйства в регионе.



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Комментарии ( 3 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Daulet201999
 СаМ (Посетители) Вчера, 21:16
А что не нашлось никого из местных хапуг
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • tolk
  • Daulet201999
 Дизель (Посетители) Вчера, 18:56

Нурлан Ногаев дал ряд конкретных поручений новому руководителю управления.

По распределению, и крышеванию браконьерких бригад, от пагранцов...
Цитата: ABCD
Сейчас начнется, новая метла по новому метет!

По живём!, увидим!, какой результат?...

Ну что!, гребанём по барыгам и хапугам, за 30 летний развал СССР..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Жанар
  • Daulet201999
 ABCD (Посетители) Вчера, 18:31
Сейчас начнется, новая метла по новому метет!
 
 

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