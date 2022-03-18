Назначен руководитель управления рыбного хозяйства Мангистауской области

Фото пресс-службы акимата Мангистауской области

Арман Мулдашев окончил в 2003 году Атырауский университет им.Х. Досмухамедова, в 2012 году Западно - Казахстанский инженерно-гуманитарный университет, в 2020 году - Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем, обучался в высших учебных заведениях по специальностям: юриспруденция, таможенное дело, государственное и местное управление.



Трудовую деятельность начал в 2007 году поставщиком в товариществе с ограниченной ответственностью «Ак-Жайык».



В 2010 году был ведущим специалистом отдела Махамбетской рыбной инспекции.



В 2013-2014 годах работал руководителем отдела государственного учреждения «Урало-Каспийская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства».



В 2014 году - заместителем руководителя данного учреждения.



С 2014 по 2021 годы работал заместителем руководителя инспекции республиканского государственного учреждения «Атырауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира».



С 2021 года по настоящее время работал заместителем руководителя Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.



Нурлан Ногаев дал ряд конкретных поручений новому руководителю управления, касающихся развития рыбного хозяйства в регионе.