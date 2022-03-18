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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Вчера, 17:50

Просмотров: 575

Решить проблему бродячего скота обещали в посёлке Умирзак

Жители посёлка Умирзак в очередной раз пожаловались на бродячий скот на отчётной встрече акима с населением. Чиновники пообещали решить проблему.

Фото из открытых источников
По словам жителей посёлка Умирзак, бродячий скот доставляет им неудобства на протяжении последних трёх лет.

- Мы из года в год поднимаем проблему разгуливающих коров и другого скота по посёлку. Впереди лето, и это значит, что с наступлением жары по посёлку будет разноситься неприятный запах. Кроме того, скотина разносит по населённому пункту мусор. Сделайте, пожалуйста, что-то, чтобы решить эту проблему, мы хотим жить лучше. Готовы высадить деревья и сами ухаживать за ними. А скотина не даёт этого сделать, поедая зелёные насаждения, – рассказали жители посёлка.

Ещё один вопрос, который взволновал жителей - это бесхозная пристройка.

- В посёлке шла стройка какого-то объекта, но она приостановилась, и теперь это - заброшенное место. Туда бегают дети, и мы считаем, что это небезопасно, – рассказали чиновникам жильцы Умирзака.

Чиновники пообещали решить вопрос.

- Согласен с жильцами. Мы позиционируем Актау как туристический город, но тем временем люди по дороге в один из популярных отелей видят неприятную картину с кошарами и животными. Поручаю в недельный срок решить вопрос. Что касается строительного объекта, поручаю ответственным разобраться: либо привести в порядок, либо нужно вернуть землю на баланс города, – сообщил Нурдаулет Килыбай, аким Актау.



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