Электронный вид оплаты появится в автобусах Актау-Мунайлы

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Житель Мунайлинского района возмутился отсутствием QR-оплаты за проезд в автобусах.



- Жители района неоднократно поднимали вопрос о нехватке маршрутных автобусов между Актау и Мунайлинским районом. Кроме того, не понимаю, в чём сложность организовать QR-оплату за проезд, – сетует житель района.



По информации специалистов управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона, с января 2022 года частично внедрена система электронной оплаты за проезд в автобусах межрайонных маршрутов - из Актау в Мунайлинский и Тупкараганский районы.



- В апреле текущего года планируем внедрить такую систему оплаты в автобусах маршрутов №103 Актау-Кызылтобе-Актау, №104 Актау-Атамекен-Актау и № 106 Актау-Баянды-Актау , - рассказали специалисты управления.