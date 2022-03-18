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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Вчера, 20:02

Просмотров: 353

Электронный вид оплаты появится в автобусах Актау-Мунайлы

В апреле текущего года в автобусах, следующих по маршруту Актау-Мунайлинский район, планируют внедрить электронную систему оплаты за проезд. Об этом сообщил Аксан Абиев, специалист отдела мониторинга КГУ «Центр общественных коммуникаций» Мангистауской области.

Фото из открытых источников
Житель Мунайлинского района возмутился отсутствием QR-оплаты за проезд в автобусах.

- Жители района неоднократно поднимали вопрос о нехватке маршрутных автобусов между Актау и Мунайлинским районом. Кроме того, не понимаю, в чём сложность организовать QR-оплату за проезд, – сетует житель района.

По информации специалистов управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона, с января 2022 года частично внедрена система электронной оплаты за проезд в автобусах межрайонных маршрутов - из Актау в Мунайлинский и Тупкараганский районы.

- В апреле текущего года планируем внедрить такую систему оплаты в автобусах маршрутов №103 Актау-Кызылтобе-Актау, №104 Актау-Атамекен-Актау и № 106 Актау-Баянды-Актау , - рассказали специалисты управления.



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