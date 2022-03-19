Воинская часть в Актау отметила 60-летие

Назад Вперед









Со дня образования воинской части №6656, расположенной в 22 микрорайоне Актау, прошло 60 лет.На празднование были приглашены первые руководители воинских частей, сотрудники взаимодействующих органов, ветераны воинской части и представители областного акимата.Гостей познакомили с историей воинской части, рассказали о героях, служивших здесь.После состоялся праздничный концерт и организован банкет.Отличникам срочной службы вручили благодарственные письма домой, а также грамоты и подарки.