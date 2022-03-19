Водителя авто с наклейкой «Z» оформила полиция в Актау

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Местный автовладелец снял на видео в черте города сегодня, 19 марта, водителя Jeep Cherokee, на стекле которого была наклейка «Z».
Экипаж батальона патрульной полиции «Сункар-1» остановил водителя внедорожника на автодороге около энергетического колледжа в 3Б микрорайоне.
На водителя Jeep Grand Cherokee составлен протокол по трем нарушениям административного кодекса.
Это статьи 590 КоАП РК (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств) и статьи 601 КоАП РК (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги).
Общая сумма штрафа составит 24 504 тенге.
В начале марта водителя с наклейкой «Z» оштрафовали в Нур-Султане. Штраф накладывается согласно части 5 статьи 590 КоАП РК (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств).
По информации из доступных источников, российские автовладельцы начали использовать наклейку «Z» после начала военных действий в Украине. Подобную букву наносят на военную технику Российской Федерации.
Экипаж батальона патрульной полиции «Сункар-1» остановил водителя внедорожника на автодороге около энергетического колледжа в 3Б микрорайоне.
На водителя Jeep Grand Cherokee составлен протокол по трем нарушениям административного кодекса.
Это статьи 590 КоАП РК (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств) и статьи 601 КоАП РК (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги).
Общая сумма штрафа составит 24 504 тенге.
В начале марта водителя с наклейкой «Z» оштрафовали в Нур-Султане. Штраф накладывается согласно части 5 статьи 590 КоАП РК (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств).
По информации из доступных источников, российские автовладельцы начали использовать наклейку «Z» после начала военных действий в Украине. Подобную букву наносят на военную технику Российской Федерации.