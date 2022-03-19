«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 19 Марта
+2...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 505.22 KZT
  • €1 = 558.72 KZT
  • 1 RUB = 4.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:09

Просмотров: 4512

Водителя авто с наклейкой «Z» оформила полиция в Актау

Внимание дорожных инспекторов привлек водитель внедорожника с наклейкой «Z» на стекле.

Кадр видео
Местный автовладелец снял на видео в черте города сегодня, 19 марта, водителя Jeep Cherokee, на стекле которого была наклейка «Z».

Экипаж батальона патрульной полиции «Сункар-1» остановил водителя внедорожника на автодороге около энергетического колледжа в 3Б микрорайоне.

На водителя Jeep Grand Cherokee составлен протокол по трем нарушениям административного кодекса.

Это статьи 590 КоАП РК (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств) и статьи 601 КоАП РК (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги).

Общая сумма штрафа составит 24 504 тенге.

В начале марта водителя с наклейкой «Z» оштрафовали в Нур-Султане. Штраф накладывается согласно части 5 статьи 590 КоАП РК (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств).

По информации из доступных источников, российские автовладельцы начали использовать наклейку «Z» после начала военных действий в Украине. Подобную букву наносят на военную технику Российской Федерации.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 12 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Добрыня (Посетители) Сегодня, 23:35
ДКНБ РК не мешало бы проверить аФтара ролика на пренодлежность неонацисткским организациям, так же на наличие на теле татуривок с символикой нац батальонов "азов", "айдар", "торнадо" !
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Земляк (Посетители) Сегодня, 23:26
Ты че за стукачек Автор? Ты че лезешь куда не стоит? Это дело Патрульных как оформлять. Правильный весь. По жизни hammer ..... Человек выразил свое мнение против фашизма и нацизма. а ты как шавка прыгаешь перед Жолполовцами.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Daulet201999
  • Sir S
 tolk (Посетители) Сегодня, 23:18
Мы против войны! И этого нам в Актау не надо.
 
-4
  • tolk
  • Daulet201999
  • Ну Ну
  • Sir S
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • vlad7272
  • Земляк
 Кинст (Посетители) Сегодня, 23:15
Это уже просто докапывание. Прошлый раз объясняли ограничением обзора, а здесь? Тоже обзору мешает?!!!
Если я на одежду букву Z нашью меня тоже остановят?

Во время всем известных январских событий Россия без промедления оказала помощь Казахстану не взирая на крики Европы о том, что надо вести диалог с митингующими.
Теперь, когда настало время ответной поддержки, мы так её выражаем?
Даже простая, ни к чему не обязывающая буква теперь повод для наказания...

Когда в январе были всем известные события и когда Токаев ь
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Земляк (Посетители) Сегодня, 23:13
дорожник, Да и не только в Крыму. По всей России на авто Z / V. А Это же Казахстан он нейтралитет Ни Вашим не Нашим. А вот если K / Z наклеить что будет?
 
-4
  • tolk
  • Daulet201999
  • Ну Ну
  • Sir S
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • vlad7272
  • Земляк
 Добрыня (Посетители) Сегодня, 23:13
Где вы были аФтар ролика в январе? Где была ваша полиция и армия? Когда запахло жаренным вы к кому обратились за помощью? Или вам хотелось евро майдана как 2014 в Киеве? В Одессе?
Эх, ты нехороший человек
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Добрыня
 master_kz (Посетители) Сегодня, 22:55
Цитата: дорожник
У нас в Крыму довольно часто можно увидеть авто с такими наклейками

Все нормально. У России только два союзника.
 
-2
  • Daulet201999
  • Sir S
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Добрыня
  • Земляк
 vlad7272 (Посетители) Сегодня, 22:51
Автор видео-провокатор!!!
 
-6
  • Raiders
  • master_kz
  • Iron man
  • Добрыня
  • чегеваро
  • vlad7272
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • ak12
  • tolk
  • Daulet201999
  • Ну Ну
  • Sir S
 bake (Посетители) Сегодня, 21:39
Правильно сделали, зетчиков нам тут еще не хватало.
 
-4
  • bake
  • tolk
  • Daulet201999
  • Sir S
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • -гость-
  • Iron man
  • Добрыня
  • vlad7272
 Андpей (Посетители) Сегодня, 21:28
А оператора оформили за пользование соткой за рулем?
 
Страницы:
 
1 2
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика