Мужчина хотел провезти через порт Курык более 20 тысяч долларов

- Предприимчивые граждане, провозящие через границу деньги или ценности, декларируют лишь малую их часть. Остальное они пытаются провезти незаконно. Только за три месяца сотрудники департамента государственных доходов по Мангистауской области задержали четырех нарушителей с незадекларированной валютой, - говорят в ведомстве.

- В случае выявления нарушения запрета лица будут привлечены к административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством РК. В случае привлечения к административной ответственности физическим лицам налагается штраф в размере 15 МРП. Также по решению суда указанные деньги и товары могут быть конфискованы в доход государства. Накануне Указом Президента Республики Казахстан от 14 марта 2022 года № 830 «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан» введен запрет на вывоз из Республики Казахстан иностранной валюты, золотых слитков и монет, - объяснили в ведомстве.

Во время досмотра сотрудниками департамента и пограничниками внедорожника Lexus LX570 под управлением гражданина Азербайджана в порту Курык были обнаружены скрытые и, соответственно, незадекларированные 23 800 долларов. Водитель планировал перевезти машину на пароме в Азербайджан.В отношении иностранца завели административное дело. Установлено, что он имеет вид на жительство в Казахстане.Для недопущения задержек при переходе государственной границы рекомендуется заранее рассчитать на день выезда имеющуюся при себе (в багаже) сумму наличных денег.Наличные деньги и денежные инструменты в иностранной валюте не должны превышать в эквиваленте 10 тысяч долларов по курсу Национального Банка РК.Также нельзя иметь при себе (в багаже) золотые слитки аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционные монеты из золота «ALTYN BARYS» и из серебра «KÚMIS BARYS», выпускаемых Национальным Банком Республики Казахстан, а также аффинированное золото свыше 100 грамм.