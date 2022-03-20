Ярмарку устроили рукодельницы в Актау

Ярмарка ручных изделий проходит на набережной 14 микрорайона, напротив торгового центра «Астана».Мероприятие можно посетить сегодня, 20 марта. Также на ярмарку можно попасть 21 и 22 марта с 12:00 до 18:00.Ассоциация мастеров в Актау благодарит городскую администрацию за возможность проведения ярмарки.